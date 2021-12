La confessione notturna al Grande Fratello vip che cambia tutto

Al Grande Fratello Vip, dopo la diretta, è arrivata la confessione del gieffino che cambia ogni cosa all’interno della casa più spiata d’Italia.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono stati informati da Alfonso Signorini in persona del prolungamento del reality show di canale 5. Il programma, che sarebbe dovuto terminare lunedì 13 dicembre, proseguirà fino al 14 marzo a causa dell’enorme successo che starebbe riscontrando con il pubblico del piccolo schermo.

Ma come hanno reagito i concorrenti? I vipponi hanno tempo per pensarci, se accettare o meno, fino alla diretta di lunedì prossimo ma c’è già chi ha le idee chiare. Ovviamente stiamo parlando di Alex Belli che, dopo aver saputo della notizia ed aver visto le foto rubate di Delia Duran, ha deciso di rimanere nella casa più spiata d’Italia ma solo ad una condizione specifica.

Alex Belli ha fatto una confessione notturna al Grande Fratello Vip, parlando a tu per tu con Soleil Sorge e svelando lei che cosa ha intenzione di fare durante la diretta di lunedì sera con Alfonso Signorini.

Alex Belli fa una confessione notturna dopo il Grande Fratello Vip

Alex Belli ha ammesso di non essere rimasto poi così stupito dell’allungamento del GF Vip. Anche se lui in realtà aveva immaginato che il programma sarebbe terminato a febbraio, ma poco cambia un mese in più o un mese in meno. Al momento, quello che conta davvero per lui, è avere la possibilità di poter parlare con sua moglie Delia Duran per capire come far procedere la loro relazione, considerate le recenti fotografie che Alfonso Signorini gli ha mostrato in puntata.

Fotografie su cui l’ex stella di Centovetrine non ha sembrato battere ciglio, dichiarando che ritiene siano fake e fatte soltanto per provocare una certa reazione in lui, visto anche che lei si è rifiutata di venire in puntata per un confronto per ben 3 settimane consecutive.

“L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia” ha esordito Alex Belli al GF Vip, non mostrandosi stupito per quanto comunicato loro da Alfonso Signorini. “Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita“ ha poi proseguito senza troppi giri di parole, rivelando la sua volontà di voler sentire sua moglie per capire che cosa stia accadendo nel mondo esterno.

“Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”.