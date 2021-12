Deva Cassel, figlia Monica Bellucci: assolutamente meravigliosa

La figlia di Monica Bellucci sempre più bella, sempre più uguale a mamma. Il fascino di Deva Cassel è sempre più simile a quello della mamma

Monica Bellucci è indubbiamente una delle icone di bellezza diventate quasi leggendaria. Sin dagli anni ’90 il fascino dell’attrice italiana è diventato un vero e proprio simbolo di “italianità”. Gli anni passano anche per lei, ma la sua bellezza resta praticamente intatta. Invece, ce n’è una che emerge e che sta facendo sempre più notizia: la figlia dell’attrice, Deva Cassel (avuta dall’ex marito Vincent Cassel) è sempre più affascinante e somigliante alla madre.

La ragazza è nata il 12 settembre 2004. E’ ancora giovanissima, ma già trasmette quell’indiscutibile bellezza che ricorda tanto la splendida Monica. Addirittura, per qualcuno la ragazza è la reincarnazione della madre e potrebbe seguirne le orme nel mondo dello spettacolo.

L’incredibile bellezza della figlia di Monica Bellucci: da non credere

E ovviamente la giovane Deva non ha tardato a percorrere passerelle e farsi notare nel mondo della moda. Ha un profilo Instagram (@d.casseluxxi) già molto seguito, sul quale si possono ammirare numerosi scatti delle sue tante sfilate. Insomma, pur avendo 18 anni la sua sembra già una carriera importante.

Solo nel 2020 ha sfilato per Elle France, Harper’s Bazaar Spagna, Dolce Rose di Dolce&Gabbana e anche con Vogue Italia. Insomma, sembra proprio che le grandi case fanno di tutto per non farsela scappare per nessuna ragione. Forse solo perché è la figlia di Monica Bellucci? Noi pensiamo di no, perché la bellezza di Deva è davvero speciale. E la giovane non si fa mancare niente, visto che nonostante la giovane età è già felicemente fidanzata con un modello, e incredibilmente già si parla di nozze.