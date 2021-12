Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono i due nomi più cliccati del momento. Il motivo? Sono passati dall’essere la coppia più amata e invidiata, a quella che ha tirato le cuoia in men che non si dica. Soprattutto, gli ultimi rocamboleschi eventi hanno stravolto i piani e l’ordine delle cose: la verità sta per venire a galla.

Sempre con i riflettori addosso è il duo Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. I neo genitori sono passati letteralmente dalle stelle delle copertine più in voga, alle stalle di una serie di eventi che hanno fatto degenerare la relazione tra i due. Come se non bastasse la situazione sfocia nel caos più totale, proprio a causa degli ultimi comportamenti posti in essere dagli stessi. I fan sono in visibilio, cosa andrà a finire la loro relazione? E’ una comune crisi di coppia, o anche questa volta Belu ha fatto un buco nell’acqua? Ecco cos’è accaduto tra i due.

Con la showgirl argentina più famosa, Belen Rodriguez, e l’hair stylist più cliccato, Antonino Spinalbese, il mondo dello showbiz non può che rimanere sconvolto dal repentino susseguirsi degli eventi inaspettati. Tutto è partito da un’apparente crisi di coppia, ma la realtà sembra ben diversa. Tanto che non mancano dure reazioni e colpi di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Di recente, la showgirl ha confessato l’inconfessabile, sganciando una bomba che ha letteralmente sconvolto tutti. Insomma, essere un personaggio famoso ha i suoi pro e contro, ma del resto che aspettarsi quando si è così famosi?

Tra un gossip e l’altro, sono loro stessi che a volte compiono dei gesti così eclatanti che non possono passare inosservati. Ecco la verità delle loro azioni.

Antonino e Belen sono ai ferri corti? Ecco la reazione

Se già le parole di Jeremias sembravano aver rotto il silenzio, in realtà le cose sono diverse da quelle che sembrano. I silenzi continuano, ma a sprazzi i protagonisti della storia lanciano delle frecciatine e delle dichiarazioni che non possono passare inosservate, specialmente in un momento di così alta crisi e di cui nessuno sa niente. Ecco le dure parole di Antonino, e la reazione di Belen lascia tutti senza parole. Deve essere successo qualcosa di incredibilmente grave, ma le loro azioni dimostrano più di qualsiasi altra confessione fatta.

Un letto d’ospedale, digiuno e addome: sono queste le parole dell’enigma irrisolto. Inevitabilmente saltano all’occhio del curioso lettore, inscenando un drammatico evento di cui si conosce davvero molto poco.

Antonino Spinalbese ha avuto un incidente stradale, di cui però non si sa praticamente nulla. Sembrava una cosa da niente, ma questa storia lascia intendere ben altro. Il 26enne ha avuto un periodo di ricovero nel quale ha trovato conforto nei dottori, infermieri e compagno di stanza.

Qui viene scontato chiedersi, e Belen? La sua compagna, la madre della piccola Luna Marì, che reazione ha avuto? Nessuna. Sulla famiglia Rodriguez cala il silenzio. Niente è trapelato dai social media, canali attraverso i quali Belu più volte confessa la verità dei fatti ai fan, perché non tollera che ne parlino prima gli altri.

Questa volta non si è posta il problema di parlare, per quale ragione? Più che una crisi sembra una guerra in atto, la cui verità sta per venire a galla.