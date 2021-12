GF Vip: i messaggi delle famiglia si abbattono sulla casa, Alex Belli choc

I concorrenti del Gf Vip ricevuto un videomessaggio delle famiglie per il prolungamento: Alex Belli ha una reazione choc.

Durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, i concorrenti hanno scoperto la data della finalissima che si terrà lunedì 14 marzo. I vipponi annunceranno la loro decisione nel corso della puntata in onda lunedì 13 dicembre. Prima della decisione finale, tutti i concorrenti hanno ricevuto un videomessaggio dalle famiglie oltre alla possibilità di poter fare una telefonata.

In realtà, non tutti hanno ricevuto un videomessaggio. Alex Belli, infatti, non ha ricevuto nessun messaggio nè dalla moglie Delia Duran nè dalla famiglia. La reazione è stata scioccante.

GF Vip 2021: la reazione choc di Alex Belli al mancato videomessaggio della famiglia, squalifica in arrivo?

Messaggi d’incoraggiamento e sostegno per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che hanno iniziato il percorso a settembre e che devono decidere se accettare o meno il prolungamento. Manila Nazzaro ha ricevuto il messaggio del fidanzato Lorenzo Amoruso; per Carmen Russo sono arrivate le parole del marito Enzo Paolo Turchi e della figlia Maria; la mamma ha parlato a Soleil Sorge mentre Aldo Montano ha ricevuto il messaggio della sorella e della nipotina.

Messaggio dal migliore amico per Katia Ricciarelli mentre dall’ex marito Pago e dal figlio Nicola per Miriana Trevisan. I genitori, invece, hanno inviato un messaggio a Sophie Codegoni mentre a Francesca Cipriani sono arrivare le parole del fidanzato Alessandro. Jessica e Lulù Selassiè hanno ricevuto il videomessaggio della sorella Clarissa mentre Manuel Bortuzzo del padre Franco e del migliore amico Alex. Infine, Davide ha ascoltato le parole della fidanzata. Gianmaria, invece, ha ricevuto un messaggio del fratello mentre Giucas Casella del figlio James. L’unico che non ha ricevuto alcun messaggio è stato Alex Belli che ha avuto una reazione violenta.

Furioso per non aver avuto un contatto con la moglie Delia Duran pizzicata dai paparazzi mentre baciava un altro uomo, Alex Belli ha perso la testa e mentre tentata di aprire la porta rossa è esploso.

“Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!”. Una reazione violenta che ha spiazzato il pubblico che si aspetta un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.