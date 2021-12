Colpo di scena a Uomini e Donne: ecco chi è davvero il cavaliere più discusso

Uomini e Donne serve l’ennesimo colpo di scena al suo fedele pubblico di canale 5. Ecco chi è il cavaliere più discusso del Trono Over.

Uomini e Donne negli scorsi giorni ha visto due ex amanti uno contro l’altro. La loro lite, oltre ad aver portato ad una rottura definitiva, ha chiarito ancora una volta chi è il cavaliere più discusso del Trono Over di canale 5.

In quanto, non appena si tratta di qualche polemica o dinamica all’interno degli studi Elios di Roma, spunta sempre fuori il suo nome. In particolar modo, dopo la discussione degli scorsi giorni, la dama ha scelto di vuotare il sacco e sul settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi si è lasciata andare ad un lungo sfogo su quanto è successo.

Marika Geraci, dopo essere crollata al centro dello studio, ma subito ripresa visto che frequenta già altri due cavalieri, si è scagliata contro il suo ex Armando Incarnato rivelando che cosa è successo quando le telecamere di canale 5 non erano con loro a riprendere il tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fiocco rosa per l’ex Uomini e donne: “Il mio sogno più bello”

Marika Geraci si scaglia contro Armando Incarnato dopo Uomini e Donne

Marika Geraci ha confidato di essere andata a Napoli, per fare una sorpresa al cavaliere, con tutte le buone intenzioni di questo mondo e che mai si sarebbe aspettata un trattamento simile da parte del cavaliere. Tant’è che lei lo accusa di aver voluto lasciare in sospeso la loro frequentazione soltanto per poterne poi parlare di fronte alla telecamere.

Mentre lei, sostiene durante il corso dell’intervista, era davvero presa da Armando Incarnato. Tanto che sarebbe stata disposta ad uscire dal programma insieme a lui per provare a viversi nel mondo reale per comprendere se la loro conoscenza poteva diventare qualcosa di più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gemma Galgani, arriva il colpo di scena: l’ex costretto a lasciare Uomini e Donne

“Non potevo immaginare un trattamento simile, che credo nessuna donna meriti. Ho trovato di fronte a me, improvvisamente, un uomo che mi sembrava voler mantenere le distanze fisiche nonostante tra di noi ci fosse stata sempre una grande passione, come se avesse paura di farsi vedere con me da qualcuno” ha esordito Marika di Uomini e Donne al magazine dedicato alla trasmissione di successo di canale 5, per poi sferrare l’attacco al suo ex.

“Sono convinta ce lui volesse ternerei appesa per continuare questa storia davanti alle telecamere, ma quando ha capito che facevo sul serio e che sarei stata disposta ad uscire, è voluto fuggire“ ha concluso tagliante, non mandandole di certo a dire. “Per me Armando non si innamorerà mai, aspira ad alto”.