Dimmi cosa vedi per primo e ti dirà chi sei con questo divertente test

L’immagine di oggi sono create da macchie di inchiostro che possono essere interpretate in modo diverso e rivelare informazioni del comportamento della persona studiata.

Questi si chiamano test di Rorschach e sono stati utilizzati a lungo dai terapisti per analizzare la psiche dei loro pazienti.

Questo test funziona ugualmente; ti basterà dirci cosa vedi per primo in questa immagine e noi ti diremo come sei caratterialmente.

Scopriamo insieme come si svolte questo test: dimmi cosa vedi per primo e capisci chi sei

Test: dimmi cosa vedi per primo e ti dirò come sei caratterialmente

Le interpretazioni di ogni persona non sono mai banali o superficiali. Ognuno di noi vede il mondo con i suoi occhi e non è detto che questo coincida con lo sguardo di un altro.

Leggi anche –> Test: scegli un quadro e ti dirò cosa nasconde la tua personalità

In questo test ti proponiamo una immagine. Dicci in modo istintivo quale figura vedi per primo e leggi la risposta corrispondente alla tua risposta.

Solo così potrai avere un quadro completo del tuo carattere.

Iniziamo il divertimento!

1) Hai visto un viso

Se hai notato un viso significa che sei una persona introversa. Sei molto più razionale che istintiva e tendi a rimanere in silenzio per tanto prima di agire effettivamente.

Il tuo lato taciturno può infastidire i tuoi amici che interpreteranno il tuo essere riservato come una forma di apatia e indifferenza.

Loro, però, sanno anche che hai un animo sensibili e fuori dall’ordinario. Inoltre, vieni facilmente influenzato da un evento o un contesto banale.

Dovresti riuscire a canalizzare le tue innumerevoli emozioni e umori in opere creative come l’artigianato o la scrittura, per riuscire a “parlare” e a buttare fuori tutto ciò che ti si smuove dentro.

Leggi anche –> Test: scegli un colore dalla tavolozza e scopri di cosa hai bisogno nella tua vita

2) Hai visto gli occhi

Tu sei come un fiore blu: non hai difficoltà nell’esprimere le tue emozioni e questo ti dà tanta forza nel costruire relazioni sane, autentiche e solide.

Sai che parlando dei propri problemi riuscirai a sentirti meglio e a sistemare le cose.

Riesci sempre a fare nuove conoscenze e ad entrare in empatia con chi ti circonda, perché hai una estrema curiosità sociale per l’essere umano in tutte le sue sfaccettature.

Sei anche una persona molto altruista e sei sempre pronto nel dare una mano a chi a più bisogno o è in difficoltà.

L’unico tuo difetto è che tendi a dimenticarti di te stesso e non ti curi più. Va bene aiutare gli altri, ma cerca di trovare un giusto equilibrio tra te stesso e gli altri.

Leggi anche –> Test: scegli una pietra magica e scopri cosa desidera la tua anima

3) Hai visto un albero

Se la prima cosa che hai notato è un albero, allora sei sicuramente una persona molto estroversa.

Sei esuberante, divertente e hai sempre la battuta pronta. Non ti trovi mai in difficoltà quando devi conoscere persone nuove.

Ti svegli al mattino e sei felice e entusiasta della vita; non ti abitui mai alla noia della routine, perché ti avventuri il più possibile su sentieri ancora non battuti.

La tua compagnia di amici ti adora, perché sai anche quali sono i valori di condivisione, lealtà e solidarietà.

Non hai la minima difficoltà nel comprendere quali sono i malumori del giorno o gli screzi e discussioni che si muovono attorno a te.

Col tuo fare da leader puoi riuscire a convincere tutti. Se continui ad avere fiducia nei tuoi progetti, vedrai che riuscirai a realizzarli, perché hai talento e sai come comunicare le tue idee.