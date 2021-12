“Ho sofferto tanto la sua assenza”: il dramma della figlia vip

Ogni dramma ha le sue ragioni, soprattutto ha come protagoniste delle persone in carne ed ossa che soffrono terribilmente. A volte, per via di pregiudizi si pensa che i personaggi del mondo dello spettacolo siano immuni ai problemi della vita. In realtà è proprio grazie a confessioni come le sue che si conosce la verità.

La vita senza almeno un dramma difficile da superare, non sarebbe la stessa. Essere in vetta alle classifiche o al botteghino, non risolve tutte le problematiche della vita. I soldi non fanno la felicità, soprattutto non possono acquistare ciò che non si può quantificare in termini di denaro. Oltre alle difficoltà, subentrano anche eventi inaspettati dell’esistenza: i vuoti incolmabili che soltanto l’amore e l’affetto possono soddisfare. Il racconto della figlia d’arte lascia perplessi, ma con una nuova consapevolezza.

Essere figlio d’arte è fonte di pregiudizi da parte di chi crede che si tratti solo di privilegiati. La realtà però è ben diversa, infatti il dramma in questione è ricco di dolore e difficoltà per niente facili da superare. Ascoltare il prossimo è un dono, confessare le proprie fragilità è un atto di vero coraggio, soprattutto quando i riflettori sono accesi.

Non è l’unica a soffrire. Di recente, la dichiarazione del dolore della Diva del cinema più amata, ha sconvolto tutti. Nessuno avrebbe mai pensato di vederla in queste condizioni, ma anche la fama nasconde retroscena inediti.

Con la forza di andare avanti, Cristiana Ciacci racconta l’immenso dolore provato. Quello a cui nessuno avrebbe mai potuto credere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma di Stefania Orlando: la confessione toccante

Dramma figlia di Little Tony: “E’ durato 12 anni!”

Essere sempre al centro dell’attenzione non è facile, anche perché qualsiasi mossa fatta verrà comunque criticata. E’ incredibile, ma anche in un programma di svago come Uomini e Donne ci sono terribili drammi: il tronista più amato fa una struggente confessione. Insomma, bisogna per prima cosa smettere di giudicare, ed essere pronti ad ascoltare il prossimo qualsiasi esso sia. Cristiana Ciacci confessa qualcosa di inedito a tutti: la verità sul suo dolore più grande.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non volevo andare al suo funerale”: il dramma Valerio Scanu

Cristiana Ciacci è la figlia del mitico e iconico Little Tony. Intonando “Cuore matto”, e tanti altri successi, ha dato nuove sfumature al mondo della musica, diventando una leggenda ammirata da tutti. Quello che quasi nessuno sa, è che essere figlio di un’artista del suo calibro porta non solo a vantaggi, ma a dei sacrifici che non potranno mai più essere colmati. Lasciando un vuoto che fa cadere nello sconforto.

E’ il caso di Cristiana che a Oggi è un Altro giorno in compagnia della conduttrice Serena Bortone, decide di confessare tutto. Il dolore nasce da un rapporto con il padre molto travagliato. Loro non dialogavano, ma si scrivevano lettere.

Il fatto che un comunicatore così importante per la storia della musica italiana, sia incapace di comunicare con la propria figlia, dimostra quanto siano differenti i ruoli di padre e di cantante, e quanto non è mai oro tutto ciò che luccica.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso nel loro rapporto, è stata la gravidanza della figlia con un uomo conosciuto da soli cinque mesi. Poi è arrivata la seconda, questa volta comunicata in una lunghissima lettera che ha danneggiato ulteriormente i rapporti.

Cosa ha scaturito questo malessere? Un dolore durato ben 12 anni. La figlia di Little Tony, ha sofferto di un male che ogni tanto ritorna, ma che è tanto silenzioso quanto spaventoso: l’anoressia.

La mancanza del papà sempre fuori per lavoro, la morte prematura della mamma, e le altre discussioni, hanno fatto cadere Cristiana in un circolo vizioso, dalla quale è uscita, ma per cui bisogna stare attenti. L’amore e solo l’amore può colmare i vuoti delle persone.