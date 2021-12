Il dramma di Stefania Orlando: la confessione toccante

By

Stefania Orlando è senza dubbio una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip più amate. La vippona ne ha fatta di strada dal programma, infatti ha incantato tutti con le sue performance canore ed attoriali in Tale e Quale, format di spicco di Rai1. La vita di questa artista però non è stata così semplice. Senza filtri e censure, decide di confessare tutto per comunicare qualcosa di importante.

Senza un personaggio come Stefania Orlando, il Grande Fratello Vip della scorsa edizione avrebbe perso un tassello fondamentale del reality. Diretta, ironica ed educata, ha sempre detto la sua. E’ stata un’abile stratega capace di aiutare sia gli altri nel gioco del Big Brother, ma anche di porre in essere le mosse giuste per rimanere più a lungo possibile nel cuore dei telespettatori. Quello che nessuno però sa, è che al di là del personaggio, si ha a che fare con una donna forte, ma a volte fragile, perché ha dovuto affrontare un dramma difficile da superare. Ecco tutta la verità dell’ex gieffina.

Una confessione da parte di un personaggio televisivo del calibro di Stefania Orlando mette il pubblico in grande attenzione. L’ex gieffina è stata fin dagli inizi molto amata, perché ha sempre celato un grande dolore e forse proprio per questo non ha mai giudicato nessuno, anzi è sempre stata pronta ad aiutare il prossimo.

E’ stato dopo il Grande Fratello Vip che è scomparsa ma per un motivo, infatti niente è stato lasciato al caso. La verità prima o poi viene a galla, soprattutto l’ultima.

La confessione in piena diretta ha chiarito qualsiasi dubbio, la verità sul dramma è un grande esempio per chiunque. Senza filtri e censure dà una lezione di vita.

Stefania Orlando e il dramma inconfessabile

Le testimonianze dei drammi dei vip lasciano senza parole. Questo accade perché li si considera immortali e sempre felici, proprio perché c’è il pregiudizio per cui essere un personaggio del mondo dello spettacolo porti solo vantaggi. In realtà, sono sempre di più le confessioni fatte da mostri eterni, è il caso della verità di Sandra Milo che sconvolge tutti, chi l’avrebbe mai detto che una Diva del suo calibro avesse sofferto così tanto? A dare man forte all’artista, subentra anche Stefania Orlando che non si nasconde dietro un dito, anzi lancia un messaggio da apprezzare.

La confessione avviene in piena diretta il 4 dicembre nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. Soffrire di una malattia ed affrontarla con il sorriso è complicato, figuriamoci quando si tratta di un personaggio famoso sempre sotto i riflettori, e se per di più il malessere in questione viene visto con tanto pregiudizio e ignoranza.

Stefania ha vissuto una crisi interiore e di coppia, proprio dopo essere diventata una stella nel mondo dello spettacolo, sia al Grande Fratello Vip che da Tale e Quale Show. Ha avuto un’improvvisa tristezza, che poi si è cronicizzata. Si tratta del male delle depressione.

La depressione è una patologia che deve essere curata, perché le sue conseguenze sono devastanti. Questo male ha influenzato il rapporto con l’inseparabile marito, Simone Gianlorenzi con il quale sta insieme da ben 13 anni.

Adesso, sta decisamente meglio perché dopo essersi letteralmente chiusa a riccio, ha trovato la sua salvezza ed è rinata. E’ più forte di prima, ha raggiunto la consapevolezza di non voler avere figli, neanche su adozione, ma ha deciso di voler parlare di queste problematiche, soprattutto per aiutare gli adolescenti.

Insomma, per l’ennesima volta la Orlando ha dimostrato di avere un gran cuore. A volte, sono proprio le persone che hanno sofferto di più, ad essere quelle capaci di aiutare il prossimo, senza pregiudizi e paure.