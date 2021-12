Sanremo 2022, super ospiti per Amadeus? Nomi bomba per il Festival

Sanremo 2022: sale la febbre per la nuova edizione del Festival e per gli ospiti presenti all’Ariston. Spuntano nomi bomba per Amadeus.

Dall’1 al 5 febbraio 2022, i riflettori si accenderanno nuovamente sul Teatro Ariston di Sanremo per la nuova edizione del Festival. Per il terzo anno consecutivo, dopo il successo ottenuto con l’edizione 2020 vinta da Diodato e 2021 dove hanno trionfato i Maneskin, la Rai ha deciso di affidarsi ancora ad Amadeus nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore.

Per il suo terzo Festival, Amadeus è pronto a stupire il pubblico. In attesa di scoprire se, per il terzo anno consecutivo ci sarà anche Fiorello, amico di Amadeus e sua spalla nel corso del suo Festival, sul web, cominciano a spuntare i nomi di quelli che potrebbero essere gli ospiti.

Sanremo 2022: da Ed Sheran ai Maneskin, grandi nomi tra gli ospiti?

Con l’annuncio del cast dei big che saranno in gara al Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha messo d’accordo tutti. Sono tanti i nomi dei big della musica italiana che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston. Da Gianni Morandi a Massimo Ranieri, da Emma a Noemi, da Fabrizio Moro a Iva Zanicchi sino agli idoli dei giovani come Sangiovanni, Irama e Aka7even. Nomi che hanno già scatenato l’entusiasmo del pubblico che, ora, spera di avere anche dei grandi ospiti.

Secondo Il Giornale, tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022 potrebbero esserci i Maneskin, trionfatori della scorsa edizione e che, dopo la vittoria all’Ariston, hanno conquistato il mondo con la loro musica. I Maneskin sono attesi da un 2022 fitto di impegni in tutto il mondo, ma potrebbero trovare uno spazio per tornare all’Ariston esattamente come hanno fatto con X Factor accettando l’invito per la finalissima.

L’unico nome internazionale potrebbe essere quello di Ed Sheeran. Resta la speranza di vedere sul palco anche un grande amico di Amadeus come Jovanotti che tornerà a girare l’Italia con i suoi live in spiaggia. Tra i comici potrebbe tornare all’Ariston anche Roberto Benigni.

Il grande sogno di Amadeus, però, potrebbe essere la presenza tra gli ospite del più grande rocker italiano nonchè re degli stadi ovvero Vasco Rossi. “Ma chi lo sa?”, ha risposto Amadeus ai microfoni del Tg1 durante la presentazione dei 12 finalisti di Sanremo Giovani.