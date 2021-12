Espulso da Vite al limite, muore a 49 anni

Ci sono storie tristi in Vite al limite, in onda da anni su Real Time e che ha conosciuto un importante successo in termini di ascolti

Vite al limite riesce ad appassionare il pubblico per le sue storie a lieto fine. C’è soprattutto la curiosità di vedere i grandi cambiamenti fisici dei pazienti che guariscono da gravi stati di obesità, ma per chi da anni segue la trasmissione “docu-reality” di Real time a colpire piacevolmente sono le belle evoluzioni di vite tragiche e segnate da tante difficoltà. Tra queste quelle di un’infanzia difficile, oppure di una situazione familiare complicata.

Spesso violenza e abusi fisici e psicologici sono il terreno fertile per buttarsi nella dipendenza dal cibo e rischiare di peggiorare la propria salute fino a rischiare di morire. Per non parlare dell’obesità che spesso rende invalidante la vita quotidiana, ad esempio impedendosi di muoversi autonomamente. Ma per tante storie che finiscono bene, purtroppo c’è anche qualche epilogo grave.

Vite al limite, la triste storia del paziente che non ce l’ha fatta

E’ accaduto con un paziente, che è morto qualche mese dopo essere uscito dal programma. Il suo nome è James King, e di recente è andata in onda la puntata in cui era protagonista. Ma cosa è accaduto? L’uomo è deceduto a Saint Thomas Midtown, a Nashville. Purtroppo, la causa della morte non è mai stata rivelata, ma dovrebbe essere per cause naturali. Quando ha partecipato al programma James pesava ben 350 chili. Doveva perderne almeno 80 per poter fare l’operazione di bypass gastrico.

L’unico modo per uscire dal tunnel. Purtroppo il ragazzo non è riuscito a completare la dieta, anzi. Oltre a rifiutarsi di seguire il protocollo, è perfino ingrassato, arrivando a 380 chili. Purtroppo, TLC (il canale su cui va in onda il programma in USA) ha dovuto dare l’annuncio della sua morte, probabilmente conseguenza dei un fisico portato all’estremo dall’obesità.