Tra le tante incombenze capita che ti dimentichi di pulire le pareti di casa, la parte che più tra tutte passa in secondo piano per quanto riguarda il fattore pulizia. Succede spesso proprio perché ci sono così tante cose da fare, che i muri neanche vengono presi in considerazione. Purtroppo, se sono sporchi si nota, oltre che ha delle conseguenze negative per la salute. Ecco una guida pratica e veloce per pulire tutto alla perfezione.

Casa tua è il tuo tempio, ricordalo, ma non dimenticare che è fatta di pareti! Questa parte dell’abitazione viene spesso dimenticata, perché tra piatti, pavimenti, bagno, cucina e camera da letto, non c’è mai tempo per fare tutto. Se segui le mie direttive non avrai alcun problema per quanto riguarda la praticità. Soprattutto ti fornirò delle chicche che ti faranno avere un risultato a prova di errore! Non ci credi? La tua salute è importante, quindi rimboccati le maniche, perché i muri accumulano smog, polvere e batteri di ogni tipo, oltre che la puzza del cibo che prepari. Quindi, non temere, ho la soluzione giusta.

Sapere che i muri della tua abitazione possano essere uno dei ricettacoli preferiti dei germi, stupisce, ma fa riflettere molto su quale possa essere il modo per rendere la tua dimora adeguata allo sviluppo di una condizione di salute ottimale.

Il problema dello sporco accresce nel momento in cui non si considerano questi fattori. Se hai bambini in casa, ricorda che questi potrebbero anche scambiare le pareti per un album da disegno! Non è così impossibile che accada.

Quindi, ponendo tutti i possibili scenari, assicurati con dei trucchi formidabili che le spugne per le pulizie siano efficienti, e rimboccati le maniche: la soluzione si chiama praticità!

Le pareti di casa non sono più un problema!

Ricorda che prima di pulire i muri, devi occuparti di usare la tecnica giusta per pulire gli infissi. Sembra un controsenso, ma è importante che tu prima pulisca queste parti di casa perché accumulano polvere. Inoltre, se li igienizzi a fondo, sarà inevitabile vedere polvere girare per casa e appiccicarsi nelle pareti! Quindi, non farti cogliere impreparato, anzi metti in atto il rimedio perfetto che salvaguarderà lo stile impeccabile della tua dimora, ma anche il tuo stato di salute.

Innanzitutto, dopo aver pulito gli infissi, e spolverato praticamente tutto, puoi iniziare. La prima mossa è occuparti del soffitto, passaci sopra un piumino con con telescopio allungabile. In questo modo riuscirai a pulire per bene, oltre che ti verrà più comodo senza doverti arrampicare in nessuna scala.

La seconda mossa è prendere il tuo panno eco-friendly e iniziare dagli angoli, seguendo il movimento dall’alto verso il basso. Così, non sposterai verso il soffitto la polvere, ma cadrà a terra, dove passerai l’aspirapolvere una volta terminato tutto.

Potresti anche bagnare il panno e mettere del sapone neutro, ma devi assicurarti che le pareti siano lavabili in base al tipo di pittura usato, perché non si può per tutti. Soprattutto devi essere pratico, sennò gli aloni saranno indelebili. Per cui, usa l’acqua solo nel caso in cui ci sia un macchia ostinata.

Se ci sono macchie di muffa è inevitabile usare dell’acqua insieme all’aceto di vino bianco! In tal modo lo sporco e la macchia andranno via in men che non si dica. Infine, se ci sono segni di matita a preoccuparti, prendi la gomma pane, con questa andranno via senza usare acqua o detersivi.

E se sono pastelli? Opta per del dentifricio bianco, lascia agire e non usare alcool, e poi passa una pezza umida “tamponando”, assicurandoti soprattutto che sia bianca.

Insomma, che aspetti? E’ più pratico del previsto, fallo quattro volte l’anno ad ogni cambio stagione, così farai cambiare aria anche al tuo luogo preferito dandogli nuova vita, casa tua!