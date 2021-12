Claudio Amendola è Il Patriarca: tutto sulla nuova fiction mozzafiato

By

Nuovo progetto targato Mediaset per Claudio Amendola. L’attore romano, oltre al poliziesco Nero a metà, arriva con una nuova fiction

Quello di Claudio Amendola è un volto ormai storico del cinema italiano. Figlio dell’indimenticato Ferruccio, prima attore e poi grande doppiatore (forse il migliore di sempre) che diede la voce a tanti personaggi di Robert De Niro. Claudio ha intrapreso una lunga carriera vissuta soprattutto nel cinema, ma è stato protagonista anche di numerose serie tv di grande successo.

Tra queste ricordiamo “I Cesaroni“, che gli ha dato una popolarità enorme. L’attore romano è molto amato, e ultimamente si cimenta in ruoli più drammatici. Ha avuto grande successo la fiction poliziesca “Nero a metà”, che tornerà con una terza stagione su Rai 1. Ma non finisce qui, perché Amendola sarà protagonista anche di un’altra serie. Si tratta de “Il Patriarca”, un’altra saga familiare piena di colpi di scena.

Leggi anche – Amendola e il dramma che non aveva mai confessato

Claudio Amendola torna in un’importante serie tv: i dettagli

Si tratta di una produzione importante, girata in Italia tra Puglia e Lazio. Della trama si sa poco, se non che anche la regia è di Amendola. Lui sarà certamente il protagonista, che interpretà l’imprenditore romano Nemo Bandera, al quale viene diagnosticata la malattia del morbo di Alzheimer. Questa svolta drammatica lo porterà a fare delle scelte drammatiche, in una saga familiare che promette molte.

Leggi anche – Claudio Amendola, lo spettacolo come eredità: chi è suo padre, la voce del cinema

Nel cast ci sono anche Giulia Bevilacqua, Neva Leoni, Giulia Schiavo, Raniero Monaco e Primo Reggiani. La fiction andrà in onda nell’autunno del 2022 su Canale 5, ordinata in sei appuntamenti in prima serata. La produzione è di Camfilm e Taodue film, gli stessi di Squadra Antimafia e Rosy Abate.