Lorella Boccia, momento difficile durante il parto: il racconto verità

Lorella Boccia è senza dubbio una delle ex star del talent Amici di Maria De Filippi, più amate e che ha avuto maggior successo. La sua carriera è ricca di esperienze, ballerina, fotomodella e conduttrice, insomma una giovanissima professionista. La strada è ancora lunga, ma nel frattempo ha ottenuto anche un altro traguardo: è diventata mamma! La gioia è infinita e condivisa sui social, ma nessuno conosce la difficile verità.

Con Lorella Boccia abbiamo a che fare con una bravissima ballerina, una dei professionisti di Amici di Maria De Filippi! La crescita personale e lavorativa che è riuscita a intraprendere in questi anni le ha permesso di esplorare nuovi ambiti. Quello che per lei è stato il più importante, è quello della conduzione, progetto per il quale ha chiesto aiuto alla sua madrina, Maria! Infatti, seguendo il suo esempio, ha cercato di essere comprensiva quando a Venus Club ha intervistato star del mondo dello spettacolo, ma non solo. Con la voglia di far accrescere la propria carriera, è anche diventata mamma. La gravidanza e il parto però a volte non sempre sono facili, anzi entrano in gioco delle dinamiche che spaventano, e nel suo caso le hanno dato filo da torcere.

La vita è imprevedibile, soprattutto per chi come Lorella Boccia, non ha mai detto di no ai suoi sogni! La giovane donna è pienamente immersa nella propria carriera televisiva, la quale sta raggiungendo grandi successi.

Ma non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, ha deciso di confessare la verità su quanto accaduto, anche per dare dei consigli utili a chi potrebbe trovarsi nella sua situazione. Al di là delle preoccupazioni, con Venus Club ha avuto un grande successo.

Basta ricordare l’indimenticabile intervista fatta ad Anna Tatangelo, ha sconvolto tutti! Spesso però lavoro, amore e salute non vanno di pari passo, anzi. Il suo dolore e problema inerente lo stato di salute ha preoccupato tutti, per questo è incancellabile, ma non è l’unico che condivide con il marito.

Lorella Boccia racconta tutta la verità sul dolore del parto

Essere mamma non è facile, sia da quando si porta in grembo il proprio figlio, che quando bisogna farlo crescere. La gioia è stata condivisa con la foto della figlia che ha incantato tutti, ma nessuno conosce i retroscena. La sofferenza l’ha devastata, ha persino cambiato la sua vita stravolgendo le abitudini. Il toccante racconto merita di essere affrontato con una certa attenzione, delicatezza e sensibilità. Ecco l’evento imprevedibile che ha modificato tutto.

Innamorata persa di suo marito, Niccolò Presta, lo scorso ottobre ha partorito la bimba di casa, Luce Althea. Sono due giovani genitori pieni d’amore e di gioia, ma che confessano che non è tutto rose e fiori. La gravidanza, il parto e la figlia, hanno cambiato le cose tra loro due.

Niccolò è sempre stato buono, ma da quando è entrata nelle loro vite la piccola Luce, sono più uniti che mai. Già complici, questa volta però collaborano come una squadra, come non avevano mai fatto prima. Specialmente dopo i dolori subiti.

Con il primo, si tratta di una profonda lacerazione dovuta al parto naturale. L’evento l’ha tenuta a letto per più di dieci giorni, nei quali allattava la piccola da sdraiata, e faceva tutto il resto in piedi. Insomma, si tratta di difficoltà non semplici da affrontare, meno male che al suo fianco c’è stato l’uomo della sua vita, suo grande compagno.

Il dolore fisico l’ha devastata mentalmente, ma dall’amore ha trovato la forza di andare avanti. Adesso si sente felice, anche se stanca. Soprattutto è conscia di essere una mamma apprensiva, infatti si sente proprio come la sua. Ma il secondo dolore è stato logorante, perché condiviso con il marito.

Lorella e Niccolò hanno avuto delle difficoltà che li hanno fatti cadere, ma si sono sempre rialzati. Il dolore della perdita prematura del padre della ballerina, e quello della madre del marito, avvenuti in maniera ravvicinata, li ha resi più forti e sicuri della vita che vogliono proteggere.