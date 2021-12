Grande Fratello Vip choc: a microfoni spenti spunta la verità su Alex Belli

L’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip ha lasciato il pubblico a casa senza parole: la confessione che stavano aspettando tutti è arrivata? Parole di veleno, lacrime e urla sono state protagoniste nella puntata più attesa di sempre, perché finalmente è arrivato il confronto, il cui risultato ha spiazzato tutti. Da non credere alla verità nascosta dietro quegli sguardi di Alex Belli.

Con il Grande Fratello Vip si vivono intense emozioni, questo è certo. Le due puntate settimanali prima delle festività natalizie sono ricolme di tensioni, altro che a Natale sono tutti più buoni! La casa più spiata d’Italia ha a che fare con delle rivelazioni sconcertarti. Dopo gli ultimi eventi all’interno del reality più controverso non ci si poteva aspettare diversamente: Alex Belli è stato messo alle strette! Chi si sarebbe mai immaginato una situazione del genere? In studio la rabbia è salita alle stelle, infatti sono trapelati dei dettagli su cui occorre necessariamente fare chiarezza.

La guerra è aperta al Grande Fratello Vip, Alex Belli ne è la vittima incompresa o il carnefice? La situazione con Soleil Stasi Sorge l’amica speciale, e la moglie Delia Duran, ha raggiunto il limite della sopportazione. Il triangolo amoroso si incendia sempre di più, specialmente dopo le ultime parole.

In casa come già si sa, la tensione è ben nota. Infatti, dopo il fraintendimento due gieffine sono ai ferri corti, che sia l’ennesimo scontro? E’ risaputo che il reality quest’anno sia contraddistinto da polemiche e discussioni, ma l’ultimo appuntamento è stato la ciliegina sulla torta.

Si parla di verità scomode o di un fake a tutti gli effetti? Ecco cos’è accaduto.

Grande Fratello Vip, salta fuori la scioccante verità!

Se si incendiano delle guerre del genere, è tutto merito dello sbadato Cupido che con occhi bendati scaglia frecce ai concorrenti per farli perdutamente innamorare, oppure si tratta di un piano ben studiato? La verità a volte fa male, ed è proprio questa che scatena l’inferno nella maggior parte delle situazioni. E’ il caso dell’ennesima batosta dura da digerire per Nicola Pisu, evento che ha sconvolto i telespettatori. Ma lo fanno ancora di più le parole che potrebbero togliere ogni dubbio e far calare il sipario su questa scena mal editata da marito e moglie, oppure è un tradimento senza pudore? Ecco quanto accaduto.

Quello che è trapelato fuori è incredibile! Non passano inosservate le parole di Delia Duran scagliate come lame nei confronti del marito o ex, Alex Belli. La modella venezuelana è su tutte le furie, in quanto è convinta di una verità da appurare. Tornerà con lui o lo lascerà per un altro uomo?

Quello che è accaduto tratta di un presunto tradimento carnale avvenuto proprio all’interno della casa, sotto quelle fatidiche coperte durante la notte! Quando nessuno può vederli o sentirli, ecco che Alex avrebbe avuto un “avvicinamento” con Soleil.

Il pubblico a casa trae queste conclusioni per via delle parole della moglie, le quali sono delle affermazioni che fanno pensare ad un tradimento concreto, perché lo stesso Alex appare incredulo che quelle scene siano state sotto gli occhi di tutti.

In un tweet i fan del programma cercano di individuare e riportare le parole dette sottovoce, nelle quali sembra proprio che dopo questa dichiarazione della moglie, Alex chieda se ciò che è accaduto è stato trasmesso e si è visto!

Ovviamente potrebbe trattarsi soltanto delle furia della gelosia di Delia che le ha fatto pronunciare dei termini che non hanno niente a che fare con la realtà dei fatti. In ogni caso, Belli è fuori dai giochi, si assumerà la responsabilità di quanto accaduto o gli scivolerà tutto addosso?

Inoltre, come affronterà l’ennesima sfida Soleil Sorge? Restiamo aggiornati!