Emma Marrone stravolge tutto prima di Sanremo: l’annuncio

Emma Marrone, poco prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha stravolto ogni cosa: l’annuncio ha fatto il giro del web.

Emma Marrone è davvero inarrestabile. Qualche giorno fa, attraverso uno speciale collegamento su Rai 1, Amadeus ha annunciato il suo nome tra i cantanti che gareggeranno al Festival di Sanremo 2022 e per questo motivo i suoi fedeli sostenitori si erano convinti che si sarebbe concentrata soltanto sul brano da presentare in gara, visto che non manca poi così tanto alla manifestazione canora più attesa del nostro paese.

Ma l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di fermarsi ed ha scelto di continuare con la sua carriera, esplorando un lato leggermente diverso rispetto a quello a cui ci ha abituato durante il corso della sua carriera. In quanto Emma Marrone ha annunciato un nuovo progetto che la vede indossare ancora una volta i panni di attrice, ma non solo.

La cantante ha ammesso che per questa nuova pellicola ha fatto un passo in avanti, segno che ha tutta la voglia di immergersi nell’arte come sempre le piace fare. In modo da dare sempre il meglio di sé al suo fedele pubblico che da anni non l’ha mai abbandonata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Sanremo 2022, super ospiti per Amadeus? Nomi bomba per il Festival

Festival di Sanremo: Emma Marrone stravolge tutto così

Emma Marrone sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere stata scelta per il ruolo di protagonista nel nuovo film diretto da Stefano Chiantini e, per sentirsi più vicina al suo personaggio, ha scelto di darci un taglio netto cambiando il suo look.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha tagliato i suoi capelli in modo tale da poter interpretare al meglio le mille sfumature di Teresa, il personaggio a cui ha scelto di prestare se stessa e la sua essenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Emma Marrone, la drastica decisione prima del Festival di Sanremo

“Primo giorno di set 🎬” ha annunciato la cantante prima del Festival di Sanremo 2022. “Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini ‘Il ritorno’. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me” ha annunciato, cogliendo di sorpresa i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano un annuncio del genere. “In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza ❤️🤞🏼” ha poi concluso, lasciando una certa curiosità nel sapere com’è nella sua complessità il personaggio a cui a breve darà vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone ha tagliato i capelli per interpretare al meglio il suo nuovo personaggio e i suoi fan non possono fare altro che sostenere questa sua nuova scelta.