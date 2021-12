Ritorno di fiamma per due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista? Scoppia il gossip

Matrimonio a prima vista Italia, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del programma. Eppure la loro storia sembrava giunta al capolinea

Le storie di Matrimonio a prima vista non finiscono mai. Anche quando sembrano essere concluse, qualcosa può accadere sempre. Del resto, gli intrecci che coinvolgono i protagonisti a volte non finiscono mai di stupire, soprattutto perché le cose non sono mai come sembrano. E’ evidente che la conoscenza “a freddo”, che inizia direttamente col matrimonio, non può che nascondere insidie. Serve tempo, e queste nozze al buio rappresentano una scommessa.

E a volte può anche capitare che dopo un iniziale impatto negativo qualcosa può cambiare, e una conoscenza venire fuori piano piano. Ad esempio, Francesca Musci ha sposato Andrea Ghiselli nel giorno del matrimonio al buio tre anni fa. Le cose sono andate bene, perché i due hanno deciso di proseguire insieme e si sono anche risposati. Una storia che è durata tre anni. Ma qualcosa è successo lo scorso aprile: con grande sorpresa dei loro followers, Francesca aveva annunciato che il suo matrimonio con Stefano era incredibilmente finito.

Matrimonio a prima vista, incredibili svolte (e incroci) per alcune delle coppie più amate

Andrea e Nicole, invece, si sono sposati al buio: al termine delle cinque settimane, però, hanno deciso di separarsi. Tra i motivi, le continue critiche che Ghiselli faceva alla moglie per il suo aspetto fisico. E non contento, Andrea ha subito rimediato: dopo il divorzio ha conosciuto meglio Sitara Rapisarda. Anche lei concorrente di Matrimonio a prima vista, ma che aveva sposato un altro uomo.

E per non terminare i pettegolezzi, Francesca e Andrea hanno cominciato a farsi vedere insieme sui social. Tuttavia, nonostante le prove sembrassero evidenti, i due non hanno mai detto di stare assieme. Piuttosto, si sa che ora si sono allontanati, con tanto di frecciatine social. Tuttavia, Francesca e Andrea adesso sembrano essere di nuovo vicini. Si vedono di nuove storie di loro due insieme. Che sia la volta buona?