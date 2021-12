Jessica Selassiè e Soleil Sorge, amara insinuazione su Alex Belli

Jessica Selassiè e Soleil Sorge dopo la diretta al Grande Fratello Vip, hanno fatto un’amara insinuazione su Alex Belli e Delia Duran.

Jessica Selassiè e Soleil Sorge dopo la diretta con Alfonso Signorini al GF Vip non potevano di certo non commentare quanto accaduto. Una puntata senza dubbio ricca di colpi di scena e non solo perché i concorrenti hanno dovuto informare il padrone di casa e il pubblico del piccolo schermo se proseguire o meno con il loro percorso nella casa più spiata d’Italia, ma anche perché abbiamo assistito alla squalifica di Alex Belli.

Quest’ultimo ha avuto un confronto con sua moglie Delia Duran e dopo aver violato le distanze di sicurezza, è stato subito squalificato. Il loro confronto sembrerebbe però aver ricucito ogni loro incomprensione, ma Jessica e Soleil hanno fatto un’insinuazione su Alex Belli piuttosto amara e che lascia pochi dubbi sul repentino chiarimento con sua moglie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, i vipponi giocano a carte scoperte: chi resta e chi va via

GF Vip: Soleil Sorge e Jessica Selassiè mettono Alex Belli con le spalle al muro

Jessica Selassiè ha iniziato a sospettare che tra Alex Belli e Delia Duran non ci sarebbe assolutamente nulla di vero e che entrambi si siano messi d’accordo prima che l’esperienza al Grande Fratello Vip potesse avere inizio. Anche perché avevano iniziato a scambiarsi una serie di lettere su Di più tv in cui lei gli confidava di essere preoccupata all’idea del suo percorso nel programma perché avrebbe potuto cedere alle tentazioni.

Alex però aveva provato a tranquillizzarla, affermando che il suo cuore era tutto suo. Tutto questo è sembrato alla Principessa soltanto il prologo del loro percorso nella casa, ma non è finita qui. Jessica ha ammesso che secondo lei, la coppia era interessata a Soleil Sorge per avere un incontro ravvicinato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli squalificato al GF Vip: il gesto non passa inosservato

“Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati” ha poi replicato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei?” prosegue Soleil, come riportato dal portale Biccy, facendo intuire che i due abbiano un tipo di relazione aperta.

“Vabbè domani ne parliamo meglio, però invece no“ ha poi concluso insinuando il dubbio nei telespettatori, che ora sono più curiosi che mai di scoprire che cosa avrebbe voluto dire Soleil che Alex le ha confidato durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Alex Belli e Delia Duran sono in realtà una coppia aperta ed erano d’accordo su tutto? I due hanno sempre smentito, ma al web il dubbio resta.