Alex Belli squalificato al GF Vip: il gesto non passa inosservato

Alex Belli è stato squalificato al Grande Fratello Vip. Il gesto durante il confronto con Delia Duran non è passato inosservato.

Questa sera al Grande Fratello Vip è arrivata la resa dei conti. Dopo settimane di incertezze e tradimenti, è arrivato nella casa più spiata d’Italia il confronto tra Alex Belli e Delia Duran.

L’ex stella di Centovetrine non ha apprezzato le foto, definite da lui fake, che immortalano sua moglie mentre bacia un altro uomo e che non sia venuta nemmeno per avere un confronto con lui. Senza contare che non ha risposto al telefono quando lui l’ha chiamata per chiederle consiglio se accettare o meno il prolungamento del reality show di canale 5.

Questa sera però si arriverà finalmente alla fine di questa storia. In quanto ai due è stata data la possibilità di potersi finalmente parlare e lei sembra essere più intenzionata che mai a voler concludere il capitolo della sua vita che la lega lui, ma attenzione perchè il finale è totalmente inaspettato.

Delia Duran vuole lasciare Alex Belli in diretta, ma lui sarà in grado di farle cambiare idea?

Grande Fratello Vip: Alex Belli squalificato ci riprova con Delia Duran

Alex Belli non è riuscito a trattenersi e non appena ha rivisto Delia Duran, e quest’ultima gli ha comunicato la fine della loro storia provando ad abbandonare la casa del GF Vip, non ha rispettato le distanze di sicurezza ed Alfonso Signorini è stato costretto a comunicargli che il suo percorso, a causa di questo gesto, non può continuare.

Per l’ex stella di Centovetrine poco importa, in quanto ha ammesso che sarebbe uscito comunque, ma stasera sembrerebbe però essere riuscito a recuperare il rapporto cn sua moglie mentre con Soleil Sorge è ai ferri corti.

Alex ha chiesto a sua moglie di tornare insieme, quando poco prima aveva ammesso di avere seri dubbi sul suo matrimonio. Soleil lo ha ancora una volta giudicato falso, ammettendo di non volerlo vedere, o almeno trova abbastanza difficile possa accadere, al di fuori del programma.

Alex Belli è stato squalificato al Grande Fratello Vip, ma il suo matrimonio sembrerebbe essere però salvo nonostante Delia Duran fosse di tutt’altro parere all’inizio della puntata anche se ha ammesso che è ancora tutto da vedere. O quasi.