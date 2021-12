Aldo Montano non accetta il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 e abbandona il reality: la reazione straziante di Manuel Bortuzzo.

L’avventura di Aldo Montano nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è giunta al termine. Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà lo scorso 13 settembre, Montano ha deciso di non accettare il prolungamento fino a marzo. Il campione ha voglia di tornare dalla moglie Olga e dai figli Olimpia e Mario e la sua decisione di abbandonare il reality ha lasciato il segno nel cuore degli altri concorrenti.

Tra tutti i concorrenti, Aldo Montano è tra i pochi ad essere sempre stato ammirato e rispettato da quasi tutti. Oltre ad una discussione con Alex Belli, Aldo non ha mai avuto alcun tipo di problema con gli altri concorrenti. Tra tutti, però, ha legato in modo particolare con Manuel Bortuzzo con cui ha diviso il letto sin dal primo giorno e con Gianmaria Antinolfi.

Aldo Montano abbandona il Grande Fratello Vip 2021: il pianto straziante di Manuel Bortuzzo

Se Gianmaria Antinolfi si era già lasciato andare alle lacrime lo scorso 8 dicembre pensando all’abbandono di Montano, Manuel Bortuzzo ha resistito fino a poche ore fa. L’atleta era convinto che avrebbe lasciato il reality insieme a Montano, ma la presenza di Lulù Selassiè ha cambiato tutto. Manuel, infatti, si è reso conto di essersi innamorato di Lulù e ha così deciso di accettare il prolungamento per viversi la storia con la principessa.

Dopo essere stato malinconico per tutta la mattinata, in giardino, mentre fumava con Aldo Montano, Manuel non è riuscito a trattenere le lacrime. In silenzio, si è lasciato andare ad un pianto emozionante e a consolarlo ci ha pensato immediatamento Montano abbracciandolo forte.

Tra Manuel e Aldo è nato un rapporto speciale. L’amicizia che li lega è vera e sincera e continuerà anche dopo il Grande Fratello Vip 2021. Di fronte alla decisione di Manuel di restare in casa per Lulù, Montano ha appoggiato la scelta dell’amico ritenendola giustissima.

Montano, infatti, ha seguito da vicino l’evoluzione del rapporto tra Manuel e Lulù ed è stato il primo a capire la scelta di Bortuzzo di riavvicinarsi nuovamente a Lulù dopo aver eretto un muro che sembrava invalicabile. Con l’abbandono di Montano, dunque, il Grande Fratello Vip 2021 perde un protagonista indiscusso e un probabile vincitore.