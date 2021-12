Alex Belli, altro che addio al GF Vip: spunta la verità sul web

Alex Belli annuncia l’addio al Grande Fratello Vip 2021, ma spunta il clamoroso spoiler che smentisce tutto.

Alex Belli ha annunciato a Soleil Sorge di non voler accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 e di essere pronto a tornare a casa per problemi personali da risolvere. L’annuncio ha scatenato la rabbia di Soleil che, sentendosi presa in giro, si è scagliata contro l’attore. “Stron*a”, “Non hai capito un ca**o del mio cuore”, ha detto l’attore a Soleil di fronte alla sua reazione rabbiosa. Tra i due, poi, è esplosa la passione che Soleil ha smontano subito dopo.

“Ho fatto male a togliere la corazza. Mi hai dimostrato che è meglio tenerla su. Ho cercato di credere per una volta tanto in qualcuno. Ti ho dato sostegno, amicizia e un’infinita lista di valori in cui credo”, ha detto Soleil prima di baciarlo. E dopo il bacio ha aggiunto: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”. A ferire Soleil è stato il cambiare idea di Alex che le aveva detto che avrebbe accettato il prolungamento. Ma Belli lascerà davvero la casa?

La verità su Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021: nessun abbandono

Se Aldo Montano ha annunciato e confermato l’abbandono al Grande Fratello Vip 2021. Alex Belli non lascerà la casa. Ad affermarlo è il profilo Twitter “Agent Beast” che, nelle scorse settimane, ha svelato un retroscena anche su Lulù Selassiè.

“Alex non abbandonerà, è tutto studiato per creare suspense e tenere incollati i telespettatori. In confessionale ha fatto una telefonata artistica anche con ciccio per ricevere le nuove direttive. Non risulta nessun provvedimento disciplinare per Soleil”, cinguetta Agent Beast.

Lo stesso Alex, dopo essersi riappacificato con Soleil, ha confermato che non lascerà la casa. Sul web, nel frattempo, i fan del reality annunciano di essere stanchi della soap opera che ha come protagonisti Alex e Soleil.

Ma dopo 3 mesi, sti due, non si sono stancati di recitare e pure male?

Capite perché vorrei #Davide fuori da lì?

Sto circo continuerà per altri tre mesi!#gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) December 13, 2021

Ma fanno la gara a chi risulta essere più falso? #gfvip — Francesko🇮🇹 (@FranceskoP_03) December 13, 2021

Ma ho appena visto che i due buffoni si sono baciati o mi sbaglio?? La tristezza che mi fanno sti due… #gfvip — LMR (@MAGARISIPOTESSE) December 13, 2021

Nonostante il parere contrario di parte del pubblico, dunque, l’avventura di Alex Belli continuerà.