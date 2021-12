Alex Belli squalificato dal GF Vip? Ecco cos’è successo dopo la reazione choc

Alex Belli, cosa è successo dopo la sfuriata che ha terrorizzato gli inquilini della casa. La decisione del concorrente del Grande Fratello

E’ diventato sicuramente uno dei personaggi centrali di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un po’ amato, un po’ odiato, Alex Belli riesce sempre a far parlare di sè. Entrato nella casa del super reality di Canale 5 da uomo sposato (con la bellissima Delia Duran) non ha esitato a tradirla ripetutamente e sotto gli occhi di tutti con Soleil Sorge. Non solo, ma l’attore ha anche (in modo un po’ arrogante) rivendicato la cosa parlando in modo maldestro di un’amicizia non certo facile da spiegare.

Evidentemente, il grande stress di questa situazione le perplessità in casa e fuori (che Alex evidentemente intuisce) lo stanno mettendo sotto pressione. Addirittura, sabato pomeriggio ha tentato di lasciare la casa di Cinecittà. Il motivo non era direttamente collegato alla sua situazione amorosa, ma al fatto che il ragazzo ha appurato che nessuno dei suoi cari gli ha mandato un videomessaggio di saluti, cosa che è accaduta a tutti gli altri concorrenti.

Leggi anche – GF Vip: i messaggi delle famiglia si abbattono sulla casa, Alex Belli choc

Grande Fratello, incredibile sfogo di Alex Belli: cosa rischia

Belli ha visto i compagni felici ed emozionati, mentre lui è stato clamorosamente snobbato. Non si conosce il motivo del gelido comportamento dei familiari di Alex (della moglie ovviamente nemmeno parliamo) ma è probabile che la non bella figura rimediata abbia fatto la sua parte. A un certo punto l’aitante attore si è scagliato contro la porta rossa, cercando di uscire. Poi si è silenziosamente defilato. A dirla tutta la sua voglia di uscire non sembrava così convincente, anche perché quando è riapparso con i compagni sembrava tranquillo e sorridente, tanto da mettersi a ballare e a suonare per preparare una coreografia.

Leggi anche – Delia Duran, la vendetta contro Alex Belli: le foto parlano chiaro

Probabile che il Grande Fratello (gli autori, ndr) lo abbiamo rassicurato sull’episodio, spiegando il motivo del mancato arrivo di messaggi per lui. Tuttavia, questa sfuriata potrebbe lasciare il segno: le immagini (che potete vedere qui sotto) fanno il giro dei social, e in tanti ricordano il durissimo trattamento ricevuto da Lucrezia per aver anch’essa sbottato. Ecco perché, in sostanza, si invoca un provvedimento. Qualcuno addirittura parla di squalifica.

NO VABBÈ MA HANNO BLOCCATO LA PORTA PER NON FAR USCIRE ALEX MA DAI ERA L’UNICA OPPORTUNITÀ CHE AVEVAMO PER LIBERARCENE #GFVIP pic.twitter.com/SbePbwhvG9 — Ale🍒 | Oppini stan 🐀✨ (@ale_ciarrox98) December 11, 2021