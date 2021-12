Conosciamo Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro. I due sono uniti dai figli Nicolas e Francesco

Manila Nazzaro è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Divenuta famosa dopo la vittoria nel 1999 di Miss Italia, la gieffina è sincera e solidale con le donne.

Nella Casa, Manila si presenta fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. L’uomo ha avuto delle difficoltà nel conquistare la Nazzaro, perché quest’ultima ha vissuto un periodo di depressione dopo la separazione col marito Francesco Cozza.

Scopriamo insieme che è l’ex marito di Manila e vediamo quale è stato il motivo della loro separazione

Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, e padre di Nicolas e Francesco: ecco chi è

Francesco Cozza è l’ex marito della concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro.

I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto due figli di nome Nicolas e Francesco Pio.

Francesco è un ex campione di calcio del vivaio della Reggina. Ha giocato in alcune delle squadre più premiate in Italia, come il Milan, il Genoa e il Siena.

Cozza nasce a Cariati, in provincia di Cosenza, il 19 Gennaio del 1974.

Francesco e Manila si sposano nel 2005 e dopo la nascita dei loro due figli, nel 2017 arriva la loro separazione.

I motivi non sono stati spiegati per filo e per segno, ma sappiamo benissimo che la ex Miss Italia ha sofferto di depressione dopo il loro divorzio.

Durante una vecchia intervista fatta prima che Manila partecipasse insieme al suo attuale fidanzato Lorenzo a Temptation Island Vip, la Nazzaro ha raccontato di aver scoperto che Francesco aveva una vita nascosta.

Manila lo scopre guardando il profilo Instagram dell’ex marito: “Ho scoperto che aveva un’altra famiglia“.

“Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione” rivela Mania a Storie Italiane.

“Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figlie sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, non ci siamo più riconosciuti” confessa l’ex Miss Italia.

“Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figlie” conclude Manila.

Francesco Cozza, dal canto suo, risponde alle accuse e rivela che la loro relazione era già finita da tempo quando la ex moglie ha scoperto che lui aveva un’altra relazione.

La delusione più grande per Manila è stata proprio la separazione. Nata da una famiglia del Sud solidale, sincera e sempre unita, la gieffina ha visto la fine del suo matrimonio come un fallimento.

“Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorte di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima” raccontò Manila a Diva e Donna.

Il vero motivo della separazione tra la gieffina e Francesco Cozza è stata la lontananza. Lui era sempre in giro per l’Italia, mentre Manila viveva a Roma con i suoi due figli.

Vivendo frequentemente lontano e per tanto tempo, la coppia ad un certo punto non si è più “riconosciuta”.

Dopo averci provato più e più volte, i due sposi decidono di separarsi.

Manila Nazzaro, dopo il dolore vissuto, ha trovato Lorenzo: un uomo che sa capirla, sostenerla, proteggerla e soprattutto di cui si fida alla follia.

Francesco Cozza si è ricostruito una vita e i due bambini Nicolas e Andrea ora sono anche un po’ figli di Amoruso