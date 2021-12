Pamela Camassa, il futuro con Filippo Bisciglia e in tv: dichiarazioni inedite

Pamela Camassa è un’ex modella e personaggio televisivo. Mora con gli occhi azzurri, la ragazza è divenuta famosa dopo essere arrivata terza a Miss Italia 2005.

Pamela è fidanzata con Filippo Bisciglia, conduttore televisivo, da diversi anni e convivono insieme a Roma.

La Camassa ha partecipato ad un’intervista e ha rivelato quale sono le sue intenzioni per il futuro: sia a livello televisivo che con il fidanzato.

Vediamo insieme le sue inedite dichiarazioni

Pamela Camassa e le inedite dichiarazioni sul suo futuro in tv e con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è stata intervistata da SuperGuidaTv durante questa settimana. Ha parlato sia del Grande Fratello Vip, che de L’Isola dei Famosi e anche di Temptation Island Vip, svelando lati inediti.

La modella ha già partecipato a Ballando con le Stelle, La Talpa e a Tale e Quale Show. Chiude la sua esperienza televisiva in questo ambito vincendo la prima ed unica edizione di Amici Celebrities.

La prima domanda che viene posta alla fidanzata di Filippo Bisciglia è: “Preferiresti partecipare al GF Vip o sbarcare in Honduras?“.

“Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’Isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip, ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa H24 mi spazientirebbe“.

Pamela non ha mai ricevuto delle offerte, ma sa che in molti la vorrebbero: “Di proposte in questo senso non ci sono mai state anche se magar il mio nome è venuto fuori“.

Neanche Filippo Bisciglia riuscirebbe a partecipare nuovamente al reality show diretto da Alfonso Signorini: “Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni dell’opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora considerando la crescita professionale sarebbe divertente vederlo nella veste di opinionista“.

La modella rifiuterebbe senza pensarci su anche Temptation Island. “Non parteciperei come concorrente. Sono una persona molto riservata e introversa. E’ un programma che però mi piace guardare“.

Tra tutti i reality show, Pamela vorrebbe partecipare al nuovo programma Star in the Star, anche se la Mediaset non ha ancora annunciato un nuova edizione.

“E’ interessante come format. Tale e Quale Show è un programma meraviglio in cui però imitando sempre qualcuno di diverso non hai modo di mettere in luce la tua personalità… Star in the Star potrebbe però essere un’esperienza carina“.

Pamela Camassa è sempre sorridente e pronta a nuove avventure. Per ora si gode il suo fidanzato Filippo Bisciglia e stanno iniziando a pensare di allargare la famiglia!