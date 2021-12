Ex concorrente di Miss Italia, oggi è l’influencer più amata

Il concorso di Miss Italia è senza dubbio uno degli eventi più famosi celebrati nel nostro Paese. La televisione cerca sempre di dare il giusto spazio, anche perché è seguitissimo sui social media. Proprio per questo, stare al passo con i tempi significa specialmente non perdere di vista le mode, infatti c’è stata chi nonostante il risultato, adesso è un’icona di stile e non solo. Ecco tutta la verità sull’influencer più amata.

Sapere che da Miss Italia si può arrivare così lontano, rivela quanto sia importante sfruttare appieno i mezzi di comunicazione. Le influencer sono molto ambite nel mondo dello spettacolo. Infatti, capita sempre più spesso di vederle nei programmi televisivi, nelle pubblicità e anche in film e serie tv di successo. Insomma, gli ultimi anni si sono rivelati quelli che per eccellenza hanno visto sbocciare e fiorire il fenomeno degli influencer. Tra questi, c’è chi è riuscito a farsi apprezzare per la solarità e spontaneità, ma non solo. Si tratta di una giovane intraprendente che ama dire la sua, senza farsi mettere i piedi in testa, pur rispettando le opinioni altrui.

Si tratta del concorso più seguito di sempre Miss Italia di Patrizia Mirigliani, la madrina della competizione. Anni e anni di miss si sono succedute nel tempo, diventando delle icone di stile molto amate, ma non solo.

Ognuno intraprende la propria strada. Alcune riescono a trovare la loro dolce metà, infatti l’ex vincitrice si sposa con un matrimonio da favola! Insomma, le storie delle beniamine in questione sono ricche di colpi di scena incredibili.

Diverse vincitrici sono diventate attrici, modelle e conduttrici affermate, ma non finisce qui. Perché anche tra le “seconde arrivate” ci sono delle grandissime soddisfazioni! Infatti, l’influencer più amata, seppur non abbia ricevuto la corona, ha raggiunto altri successi.

Ecco tutta la verità sull’ex Miss che oggi ha una meravigliosa carriera e un amore da sogno!

Ex Miss Italia diventa un’influencer di successo!

Il palinsesto televisivo si colora di incredibili novità con le stelle del mondo dello spettacolo. Essere sempre al passo con le news del giorno non è facile, ma senza dubbio alcune di queste non possono passare inosservate. E’ il caso dell’ex Miss Italia che diventa mamma! Insomma, non si finisce mai di stupirsi, specialmente con la Miss che non ti saresti mai aspettato di vedere in televisione sul piccolo schermo nei tuoi reality preferiti!

Si tratta proprio di Giulia Salemi! Bellissima e con carattere da vendere, rappresenta la vincitrice perfetta. Inizia il suo percorso quando durante il viaggio di Miss Italia vince a soli 21 anni il ruolo di Miss Piacenza. La competizione non l’ha mai spaventata, infatti con coraggio e determinazione è riuscita a raggiungere il podio, ma classificandosi al terzo posto con il titolo di Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

Ripescata dalla giuria dopo essere stata eliminata, rimane comunque la vera vincitrice morale del concorso, di cui è stata la protagonista. Quell’anno, il 2014 non ha ottenuto la vittoria, aggiudicata da Clarissa Marchese, ma un perfetto trampolino di lancio.

Da quel momento è diventata un personaggio sempre più in voga. La solarità e lo spirito d’intraprendenza l’hanno fatta emergere nel mondo dei reality, diventando una delle gieffine più amate del Grande Fratello Vip.

Durante la partecipazione alla trasmissione incontra il suo amore, Pierpaolo Petrelli, performer di successo che sta conquistando il pubblico a casa con le sue imitazioni e doti canore nel format di Rai1 Tale e Quale show. Insomma, sono una coppia che fa scintille!

La strada per il successo è lunga, ma Giulia non ha alcun paura anzi, ne vedremo delle belle!