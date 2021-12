GF Vip daytime 13/12/21, colpo di scena: i vipponi abbandonano e torna Lei!

Al GF Vip alcuni concorrenti sono pronti ad abbandonare il programma, ma a grande sorpresa ritorna lei per un confronto.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento davvero importante e non solo perché sarà diviso in due parti, in cui nella prima verranno mostrate le dinamiche tra i concorrenti per poi essere interrotte da uno speciale collegamento con Alfonso Signorini che anticiperà che cosa vedremo questa sera, ma anche perché in puntata i vipponi dovranno rivelare qual è la la loro scelta: abbandonare il programma o proseguire fino a marzo.

L’appuntamento parte con il botto con Alex Belli, che durante il scorso collegamento ha avuto modo di poter vedere alcuni scatti rubati di sua moglie mentre bacia un altro. La sua reazione fredda e impassibile ha destato non pochi sospetti tra i suoi compagni di viaggio. Anche la stessa Soleil Sorge dubita delle foto, sospettando che Delia Duran si sita comportando così soltanto per poter rientrare nella casa del GF Vip ed avere un nuovo blocco a lei dedicato.

L’ex stella di Centovetrine, però, dopo la fine della puntata è apparsa piuttosto infastidito dal gesto di sua moglie, anche se in collegamento con Alfonso Signorini sembrava essere piuttosto tranquillo.

Anticipazioni GF Vip: nella casa è pronta a tornare Lei!

Da una coppia che non si sa che piega prenderà, si passa ad una che sembra aver ritrovato una, nuova, stabilità. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il nuotatore ha ammesso di aver sbagliato nei confronti di lei, giudicando in maniera piuttosto dura alcuna sue reazioni. Ora però ha compreso l’errore commesso ed è pronto a rimediare. Anche se non può nascondere di avere una certa paura della reazione degli amici e parenti di lei, perché potrebbero credere che lui le stia soltanto prendendo in giro ai fini del gioco.

Lei ha provato a tranquillizzarlo, in quanto ritiene che abbiano semplicemente avuto un periodo no, mentre ora sono più innamorati che mai.

I concorrenti, tra l’altro, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, hanno avuto modo di sapere che la finale del Grande Fratello Vip è slittata a marzo, visto il successo ottenuto in termini d’ascolto.

I vipponi dovranno comunicare questa sera ad Alfonso Signorini se restare o meno nel programma, avendo anche modo di potersi confrontare con i propri cari. Dopo aver mostrato alcune considerazioni dei concorrenti, c’è Alfonso Signorini pronto per il suo speciale collegamento rivelando che molti dei suoi vipponi hanno spiazzato prendendo forse una decisione inaspettata.

Spazio anche all’ennesimo colpo di scena di Alex e Soleil, tra loro c’è una discussione molto pesante per poi arrivare ad un bacio che lei ha giudicato falso come lui, ma attenzione perchè ad attenderlo c’è anche Delia Duran per un confronto.