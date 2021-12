Quali sono i segni zodiacali da evitare? Ecco i primi quattro

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali da evitare. Ecco la classifica dei primi quattro: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali da evitare, quelli che possono diventare pericolosi in alcune situazioni. Scopriremo insieme quali sono i primi quattro in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali da evitare. Ecco la classifica dei primi quattro.

I segni zodiacali da evitare

Acquario: al quarto posto in questa singolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto bravi ad ingannare gli altri, ma solo per ottenere un vantaggio personale. Chi appartiene a questo segno può essere molto egoista ma è anche facile da smascherare perché fa fatica a mentire.

Gemelli: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco possono essere pericolose in maniera involontaria. I Gemelli hanno un carattere incoerente e, per questo motivo, a volte possono sembrare ambigui. Ma fanno del male agli altri in buona fede, senza volerlo. È preferibile non dare troppa corda a chi appartiene a questo segno, a causa della sua bipolarità.

Vergine: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si espongono parecchio quando vogliono conquistare la fiducia di qualcuno. Una volta ottenuta, può capitare che sfruttino questa posizione per ottenere dei vantaggi. Chi appartiene a questo segno può essere diabolico.

Toro: al primo posto in questa speciale classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto testarde ed orgogliose. Il Toro è molto trasparente nei modi di fare ma prova sempre ad avere il controllo di tutto e tutti. Il suo principale obiettivo è sempre quello di comandare direttamente una o più persone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco può fare del male a qualcuno solo per vendetta.