Royal Family: incredibile, anche la Principessa lascia Londra!

La Royal Family britannica continua a stupire. Dal Regno Unito arriva una notizia incredibile: anche la Principessa lascerà Londra!

Quando si parla della Royal Family, è inevitabile che si parli di gossip e di storie al limite della realtà. Negli ultimi anni, diversi membri della monarchia inglese hanno occupato le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Ogni giorno, decine di emittenti televisive e radiofoniche dedicano ore e ore di spazio alle incredibili vicende della Famiglia Reale inglese. Anche in Italia c’è un enorme interesse sulle loro peripezie.

Il personaggio più chiacchierato è, ovviamente, Meghan Markle. Da quando è andata in scena la Megxit, l’ex attrice statunitense e suo marito Harry sono sempre al centro delle attenzioni di tutti i media, britannici e non solo. Giornalisti, inviati e paparazzi fanno di tutto per strappare una foto o una dichiarazione ogni volta che i Sussex partecipano ad un evento ufficiale.

La popolarità di Meghan Markle è sempre stata molto alta. Da quando i Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, hanno quasi monopolizzato la scena. Oggi la coppia vive in una splendida villa di Montecito, un quartiere molto lussuoso di Hollywood, in California. La loro residenza, che si trova nella Contea di Santa Barbara, ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Ma c’è un’altra persona della Royal Family pronta a lasciare Londra. La notizia è rimasta segreta per diverse settimane, ma adesso non può più essere nascosta. La capitale dell’Inghilterra subirà a breve l’addio di un altro membro della monarchia. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché questa vicenda sta facendo molto discutere in Inghilterra.

Royal Family: Beatrice di York lascia Londra. Ecco il perché

Alcune settimane fa sembrava ormai certo che la Principessa Beatrice di York, primogenita del Duca Andrea di York e nipote della Regina Elisabetta II, potesse trasferirsi a Kensington Palace, dove si era liberato l’appartamento accanto a quello di Kate e William. Beatrice ha smentito questa voce e starebbe addirittura pensando di trasferirsi fuori Londra.

La moglie di Edoardo Mapelli Mozzi vive attualmente a St.James Palace, nel centro di Londra. Secondo quanto riportato dall’Express, i due avrebbero intenzione di trasferirsi nelle Cotswolds, a est di Londra. Si tratta di una zona molto frequentata da vip in cerca di privacy, nel distretto del Gloucestershire. La nascita della figlia Sienna sarebbe il motivo di questa importante decisione.

Beatrice e Edo starebbero per acquistare una casa in campagna dal valore di circa tre milioni di sterline. Lo stabile sarebbe dotato di diversi comfort, come una piscina, campi da tennis e grandi giardini. In questo modo, la coppia potrebbe avvicinarsi alla Principessa Anna, che abita a Gatcombe Park, e a Zara Tindall e Peter Phillips, che vivono a pochi chilometri da quell’area.

Anche il Principe Carlo, che abita insieme a Camilla a Tetbury, non è molto distante da questa casa. Beatrice può permettersi di prendere una decisione del genere. Non avendo ruoli attivi all’interno della Royal Family, può tranquillamente allontanarsi dalla capitale inglese. Dopo Harry e Meghan, dunque, altri due membri lasciano la residenza reale per trasferirsi altrove.