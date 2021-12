Qual è il suo vero stato di salute? Ecco tutta la verità

Il suo stato di salute è stato oggetto di discussione nell’ultimo periodo. Adesso sappiamo tutta la verità: come sta veramente?

Lo stato di salute della Regina Elisabetta II ha fatto preoccupare il popolo britannico negli ultimi mesi. L’anziana sovrana festeggerà il prossimo anno il Giubileo di Platino, cioè i settanta anni di trono. Un traguardo incredibile ed invidiabile, che Sua Maestà vorrebbe godersi nonostante qualche acciacco dovuto all’avanzare degli anni. Oggi Elisabetta ha 95 anni.

Prima di pensare al Giubileo, Queen Elizabeth dovrà concentrarsi sul prossimo Natale. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, la Regina starebbe seguendo alla lettera tutti i consigli dei medici perché vorrebbe riunire la Royal Family in vista delle prossime festività natalizie. E vorrebbe essere presente al ricevimento, possibilmente in forma.

Questo sarà il primo Natale che Elisabetta II festeggerà da vedova. Lo scorso 9 aprile, infatti, è morto suo marito, il Principe Filippo. Anche per questo motivo, The Queen vorrebbe intorno a sé l’intera famiglia e vorrebbe essere in grado di ricevere i suoi parenti a Sandringham, la tenuta presso la quale la Royal Family trascorre il Natale.

Ma come sta veramente la Regina Elisabetta? Negli ultimi abbiamo letto tantissime indiscrezioni, quasi sempre smentite dall’entourage di Buckingham Palace. Il ricovero di alcune settimane fa ha fatto preoccupare molte persone. Elisabetta ha recuperato? È nuovamente al 100%? Adesso siamo in grado di rispondere ai nostri lettori grazie ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna.

La Regina Elisabetta “sta molto meglio”: i dettagli sulla sua salute

La tradizionale riunione di famiglia dei membri della monarchia sembrava a rischio dopo il ricovero in ospedale della Regina Elisabetta II. Una fonte vicina ai Windsor ha rivelato al Mirror che The Queen “si sente molto meglio e non vede l’ora di ospitare la Royal Family al gran completo a Natale, presso la tenuta di Sandringham”.

Notizie confortanti, dunque, che smentiscono le voci su una presunta ricaduta dell’anziana regina. Elisabetta era stata ricovera lo scorso 20 ottobre e i medici le avevano imposto un periodo di riposo. Sua Maestà ha dovuto rinunciare anche ad alcuni eventi ufficiali come la Cop 26 e le celebrazioni del Remembrance Sunday Service, proprio per salvaguardare la sua presenza alla riunione di famiglia di Natale.

Pare che Elisabetta II non viaggerà in treno, come da tradizione, per recarsi presso la tenuta di Sandringham. Viaggerà comodamente in elicottero, per evitare ricadute. La durata dello spostamento dovrebbe essere di circa cinquanta minuti. L’elenco degli ospiti del ricevimento natalizio è molto prestigioso: ci saranno sicuramente Carlo, Camilla, William e Kate, con i figli George, Charlotte e Louis.

Dovrebbero essere presenti anche il Principe Edoardo, la Principessa Anna, le principesse Beatrice e Eugenie di York con i rispettivi partner e figli. Mancheranno i Sussex, nonostante alcune voci provenienti dagli Stati Uniti su una loro possibile presenza in Inghilterra a Natale. Anche quest’anno, dunque, la Royal Family passerà il Natale in assenza di Harry e Meghan.