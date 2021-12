Alex Belli e Delia Duran, il nuovo colpo di scena dopo l’addio al GF Vip

Alex Belli e Delia Duran sono i protagonisti dell’ennesimo colpo di scena. E’ successo tutto dopo la squalifica di lui al GF Vip.

Alex Belli è terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip lunedì scorso. L’ex stella di Centovetrine, che probabilmente non avrebbe accettato il prolungamento del reality show che terminerà a marzo e non più a dicembre come precedentemente stabilito, è stato squalificato da Alfonso Signorini poiché non ha rispettato le distanze di sicurezza con Delia Duran.

Proprio quest’ultima era entrata nella casa più spiata d’Italia ammettendo di voler terminare la loro relazione in quanto suo marito aveva esagerato con la vicinanza con Soleil Sorge, ma lui sembrerebbe essere riuscito a convincerla anche se lei in puntata ha ammesso che non sapeva come sarebbero andate le cose tra loro nella vita reale in quanto aveva bisogno di parlare con lui senza telecamere in modo da poter avere un momento tutto per loro per capire che cosa fare.

Ora, a pochi giorni di distanza da qualche momento, Alex Belli e Delia Duran dopo il Grande Fratello Vip hanno servito l’ennesimo colpo di scena.

Delia Duran e Alex Belli servono un nuovo colpo di scena dopo il Grande Fratello Vip

Delia Duran aveva ammesso di non voler continuare la sua relazione con Alex Belli, ammettendo di voler concludere il tutto ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita senza di lui. L’ex stella di Centovetrine però sembrava essere più intenzionata che mai a volerle farle cambiare idea e sembrerebbe esserci anche riuscito.

Tant’è che a pochi giorni dal loro acceso confronto in diretta, è arrivato un nuovo colpo di scena che cambia tutto.

A pubblicare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video segnalazione che l’è stato inviato da un suo fedele sostenitore. Nella clip in questione, di cui trovate un frame in fondo a questo articolo, si vedono Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme alla stazione ed intenti a partire insieme. Segno che ogni incomprensione, o quasi, tra i due è superata.

O che almeno c’è la volontà da parte di entrambi di volerle superare. Anche se il pubblico della rete non sembra ancora essere convinto della loro storia d’amore, ma sicuramente nei prossimi giorni i due faranno chiarezza con i loro fedeli sostenitori ma prima devono prendersi il giusto tempo per poter parlare di che cosa è successo al loro rapporto.

Alex e Delia sono pronti a superare questo momento?