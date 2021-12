La straordinaria trasformazione di Tracey Matthes dopo Vite al limite

By

Una delle protagoniste indiscusse del programma Vite al limite è stata Tracey Matthews. La donna si è rivolta disperata al dottor Nowzaradan

Ci sono alcuni personaggi di Vite al Limite che sono entrati nella storia del programma. Come sappiamo, la trasmissione su Real Time racconta le storie di pazienti affetti da obesità grave, che si rivolgono alla clinica di Houston del dottor Now per uscire da una vita diventata impossibile. Parliamo di persone che arrivano a pesare ben oltre i 250 chili, spesso toccando e superano i 300 kg. Alcuni casi sono molto gravi, e quello di Tracey Matthews è tra più notevoli.

Purtroppo, i problemi che la donna aveva a causa dell’obesità erano evidenti con le foto che descrivevano bene la sua atroce situazione. Patologie conseguenti all’obesità avevano portato le gambe a gonfiarsi oltre misura, per un peso complessivo che aveva raggiunto i 275 kg. Fu lì che la donna si rivolse al dottor Now: anche considerando la sua bassa statura, quella stazza era semplicemente insostenibile.

Vite al limite, Tracey Matthews ha una storia davvero incredibile

Per fortuna l’intervento del medico è stato tempestivo e provvidenziale. La donna è riuscita a guarire, procedendo con un lento ma costante percorso di dieta. Il problema più evidente erano gli impressionanti lifesemi alle gambe, che a prima vista sembravano ingestibili. Provocavano continue infezioni, e questo ha reso il percorso più complesso. Ma Tracey ce l’ha fatta, seppur più lentamente rispetto agli altri.

Purtroppo Tracey ha vissuto anche qualche ricaduta, visto che non sempre è riuscita a resistere con la dieta. Talvolta si è buttata di nuovo nel “cibo spazzatura”, ma con la pazienza del dottor Now è riuscita a uscirne fuori. Oggi appare diversa e sicuramente in grado di fare una vita tutto sommato normale.