Belen Rodriguez, altro che Antonino Spinalbese: accanto alla showgirl spunta Lui!

Belen Rodriguez ha detto addio alla storia d’amore con Antonino Spinalbese. Ora nella sua vita c’è soltanto lui! Lo avreste mai detto?

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. La bella modella argentina, dopo essersi goduta il successo ottenuto alla conduzione di Tu sì que vales, è nuovamente tornata sulla bocca di tutti.

La Rodriguez, già da qualche tempo, si mormorava avesse messo un freno alla sua relazione con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la piccola Luna Marie, ma entrambi non hanno mai confermato o smentito tale gossip. Tant’è che alcuni suoi fedeli sostenitori pensavano che tra loro non ci fosse alcuna aria di crisi, tutt’altro, ma che il loro rapporto stesse proseguendo a gonfie vele.

Purtroppo però la realtà sembrerebbe essere ben lontana da questa visione. In quanto la bella modella argentina è stata paparazzata con un altro. Lui, beccato dalla pagina Whoopsie, appare mano nella mano al fianco di lei e tra loro sembrerebbe esserci tutt’altro che una semplice amicizia.

La clip che li immortala insieme, che trovate in fondo a questo articolo, ha fatto il giro del web anche per un preciso motivo: il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez non è di certo uno sconosciuto.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez al capolinea: ora c’è Lui!

Nonostante non ne abbiano mai parlato in prima persona, dopo la comparsa di questo video in rete, sembra essere più chiaro che mai che la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia giunto al capolinea.

La bella modella argentina nelle scorse ore è stata beccata mano nella mano, in un noto locale di Milano, con un attore molto famoso con cui, manco a farlo apposta, qualche tempo fa, prima che lei iniziasse a frequentare Spinalbese, si era mormorato ci fosse stato un flirt ma lui aveva sempre negato affermando che ci voleva molto più di un bel fisico, per dirla alla buona, per fare colpo su di lui.

Molto probabilmente quella frase non sarà sfuggita nemmeno alla Rodriguez che ha voluto approfondire la conoscenza con lui per dimostrargli che dietro le sue curve c’è un cervello pensante e per questo Michele Morrone si sarà convinto del contrario.

Ebbene sì: Belen e Michele Morrone sono stati paparazzati insieme mano nella mano in un noto locale di Milano. La storia con Antonino Spinalbese sembra essere ormai un capitolo chiuso della sua vita, sperando che la storia con l’attore protagonista di 365 possa essere quella giusta.

Belen Rodriguez e Michele Morrone almeno per il momento non hanno commentato la clip in questione.