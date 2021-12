Si avvicina Natale e, di conseguenza, anche l’apertura dei regali. Quest’anno Archie e Lilibet riceveranno anche i regali degli zii William e Kate

Tra pochi giorni sarà Natale. In tantissime case ci saranno dei bambini che riceveranno dei doni. Alcuni saranno felici, altri non vedranno rispettate le proprie aspettative, ma sarà sicuramente un momento di gioia per tutti. Anche all’interno della Royal Family c’è chi si prepara a ricevere i suoi regali di Natale.

Quest’anno i membri della monarchia inglese si riuniranno presso la tenuta di Sandringham, dove la Regina Elisabetta li aspetta a braccia aperte. L’anziana sovrana ha avuto qualche problema di salute recentemente e, per questo motivo, ha fatto di tutto per riunire la propria famiglia per il prossimo Natale. Saranno le prime festività natalizie che Sua Maestà vivrà da vedova.

Suo marito Filippo, infatti, è scomparso alcuni mesi fa ed Elisabetta II è rimasta molto scossa dalla sua morte. Come abbiamo già anticipato qualche giorno fa, la riunione di famiglia avrà due assenti importanti: Harry e Meghan. I Sussex dovrebbero passare le prossime festività natalizie negli Stati Uniti d’America, nella loro villa di Montecito.

Nonostante l’assenza e la lontananza dal resto della Royal Family, ci sarà comunque il consueto scambio dei regali di Natale. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, William e Kate avrebbero già pensato ai regali per i nipotini Archie e Lilibet Diana. Un importante segnale di distensione, dunque. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

William e Kate: i regali di Natale ai figli dei Sussex

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito, i rapporti con la Royal Family non sono più idilliaci. Le accuse di razzismo dell’ex attrice statunitense e il trasferimento negli Stati Uniti hanno causato diverse discussioni tra i membri della monarchia inglese. I rapporti tra i due fratelli, Harry e William, pare non siano più quelli di una volta.

Pare che le festività natalizie possano riportare un po’ di serenità e di armonia tra i Cambridge ed i Sussex. Come ogni anno, Kate e William stanno preparando i regali per tutta la famiglia, compresi Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan. Nonostante alcune indiscrezioni su una vecchia discussione tra i due Principi, che avrebbe dato inizio allo scontro tra fratelli, i due bambini riceveranno lo stesso i loro doni.

William, infatti, avrebbe consigliato ad Harry di pensarci bene prima di sposare Meghan. Da quel momento, il rapporto tra i due fratelli si sarebbe rotto. Lo stesso Principe di Sussex ha confermato queste indiscrezioni nel corso di un’intervista concessa ad Oprah Winfrey lo scorso marzo: “Amo mio fratello, abbiamo superato l’inferno insieme. Ma si è creato un vuoto tra di noi, il nostro rapporto vive un momento di pausa”.

I litigi tra William ed Harry hanno fatto discutere molto negli Stati Uniti ed in Inghilterra. Per molte persone, la colpevole del loro scontro sarebbe Meghan Markle. La sue decisione di lasciare il Regno Unito non è stata apprezzata da tantissime persone. Per il prossimo Natale non è previsto un incontro tra i due Principi, ma lo scambio di regali è comunque un buon segno per una futura riappacificazione.