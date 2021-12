Test: qual è il colore di queste ciliegie? Vediamo se indovini

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono delle ciliegie. Non vogliamo sapere se le gradisci o se non ti piacciono. La domanda è molto semplice: qual è il colore delle ciliegie? Non farti ingannare, osserva bene l’immagine e poi rispondi. Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando della tua capacità di osservare ciò che hai davanti agli occhi. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Rosse: se per te le ciliegie sono rosse, vuol dire che ti sei fatto condizionare da un’informazione presente nel tuo cervello. La ciliegia è solitamente rossa e, per questo motivo, hai risposto in maniera istintiva, senza soffermarti troppo sull’immagine che avevi davanti agli occhi. Se hai risposto in questo modo, vuol dire che sei una persona che preferisce restare nella propria comfort zone. Non ami le sorprese e preferisci frequentare solo le persone che la pensano come te.

Nere: se per te le ciliegie sono nere, vuol dire che hai attivato una particolare funzione del nostro cervello, che ci permette di individuare lo spazio che ci circonda in maniera più fedele rispetto a ciò che abbiamo immagazzinato nella nostra memoria. Vedi le ciliegie nere perché è questa la risposta corretta. Se hai risposto in questo modo, vuol dire che sei una persona dotata di grossa inventiva. Ti piace esplorare ogni giorno posti nuovi, sei nato per l’avventura. Per te non esistono limiti.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai indovinato il colore delle ciliegie? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.