Quali sono i segni zodiacali più malvagi? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più malvagi. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più malvagi, quelli che non hanno problemi anche a commettere reati pur di ottenere qualcosa. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più malvagi. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni zodiacali più malvagi

Capricorno: al quinto posto in classifica troviamo il Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco commettono reati quasi come se fosse una dote naturale. C’è un piccolo problema: il Capricorno non riesce a mentire e quindi si fa beccare subito!

Ariete: al quarto posto in classifica troviamo l’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano particolarmente le situazioni rischiose. L’Ariete è sempre alla ricerca del brivido e cosa c’è di meglio di una situazione pericolosa e contemporaneamente rischiosa? Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è molto vendicativo e ama i soldi facili.

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto brave ad attirare i soldi. A volte lo fanno senza utilizzare le vie legali! Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è considerato spesso molto abile nel compiere furti. Ed è quasi impossibile catturare un Sagittario. Ecco perché riesce sempre a farla franca in ogni situazione.

Toro: al secondo posto in classifica troviamo il Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono molto portate per la democrazia. Il Toro deve comandare e non accetta le opinioni altrui. Si tratta di un segno molto manipolatore, che ama abusare del proprio potere. Il sogno nel cassetto di chi appartiene a questo segno è dominare il mondo e avere un esercito di schiavi al proprio servizio.

Cancro: al primo posto in classifica troviamo il Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto impulsive e potrebbero commettere delle azioni sbagliate quando perdono la lucidità. Il Cancro si arrabbia facilmente ed è molto vendicativo. Se qualcuno si comporta male con una persona di questo segno, si aspetti una vendetta: arriverà sicuramente!