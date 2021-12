Soleil Sorge divide Sophie e Gianmaria. Lui deluso ammette tutto in diretta

Soleil Sorge ha diviso Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Lui ora non vuole più saperne dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa diretta del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con l’amara realtà dei fatti. In quanto Alex Belli non solo ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini lo ha squalificato per aver violato le misure di sicurezza, ma anche deciso di riprovarci con sua moglie Delia Duran, nonostante le avesse fatto credere che tra loro ci fosse qualcosa di speciale.

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata una cocente delusione. Tant’è che è apparsa piuttosto scossa non solo agli occhi del pubblico, ma anche dei suoi compagni di viaggio. Tant’è che è corsa a consolarla anche la sua nemica, all’interno del gioco, Sophie Codegoni. Questo gesto però non è affatto piaciuto a Gianmaria Antinolfi, che è rimasto deluso dalla sua amica speciale. Tanto da volersi allontanare da lei.

Gianmaria Antinolfi deluso da Sophie Codegoni: c’entra Soleil Sorge

Gianmaria Antinolfi era stato chiamato nella Mistery room da Alfonso Signorini per comunicargli la sua scelta se proseguire o meno con il suo percorso al GF Vip. L’imprenditore partenopeo ha scelto di proseguire e doveva comunicare la scelta ai suoi compagni di viaggio, ma al ritorno in sala non ha trovato Sophie Codegoni, che era intenta a consolare Soleil Sorge distrutta da Alex Belli.

Questo non è affatto piaciuto all’imprenditore partenopeo e a Jessica Selassiè, durante la diretta, ha confidato il tutto:

“Sono uscito da lì dentro c’erano tutti e non c’era lei“ ha ammesso. “Umanamente ti avrei aspettato là fuori. E’ andata da Soleil che non è una sua amica ed è una che ti ha distrutta fino ad adesso e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Ok? Bisogna essere coerenti“ ha poi concluso per poi parlarne anche con la diretta interessata.

Sophie ha ammesso di essere corsa da Soleil perché, anche se i loro rapporti non sono dei migliori, lei stava visibilmente male e non se la sentiva a livello umano di lasciarla da sola. Questo gesto, ha ammesso, lo rifarebbe anche se potesse tornare indietro in quanto Gianmaria in quel momento stava bene e non aveva bisogno di lei.

sophie: io ho delle priorità e sinceramente vedere soleil in ginocchio che singhiozzava mi è venuto spontaneo andare da lei, tornassi indietro lo rifarei

sophie: io ho delle priorità e sinceramente vedere soleil in ginocchio che singhiozzava mi è venuto spontaneo andare da lei, tornassi indietro lo rifarei

gianratto: "eh si le priorità andare da soleil…(faccia scazzata come a dire: chissenefrega)

Il rapporto tra Sophie e Gianmaria è di nuovo al capolinea?