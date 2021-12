Katia Ricciarelli tradisce Soleil Sorge? Ecco cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova gli inquilini della Casa. E’ arrivata la prova del nove per i concorrenti: decidere o meno se continuare a rimanere nel reality show.

La domanda non è stata ancora posta a tutti i gieffini, ma la puntata di lunedì ha sicuramente scosso la maggior parte dei partecipanti.

Il triangolo Soleil – Alex – Delia ha fatto da protagonista alla puntata. Dopo che la Duran ha deciso di entrare nella Casa per parlare con l’attore, gli altri inquilini della Casa hanno iniziato a parlare chiaro sul loro conto.

Una tra queste Katia Ricciarelli che ha voltato le spalle alla Sorge.

Vediamo insieme cosa è successo

Katia Ricciarelli volta le spalle a Soleil Sorge? Ecco cosa è successo al GF Vip

Alex Belli, durante l’ultima puntata del GF Vip ha finalmente affrontato sua moglie Delia Duran. L’attore sta flirtando con Soleil Sorge da mesi e non capisce più cosa deve fare con la sua vita.

Delia entra nella Casa e confessa ad Alex di volerlo lasciare e di mettere fine al loro matrimonio, perché lei ha sofferto troppo e continua comunque a vedere comportamenti errati da parte suo compagno.

Belli, appena sente queste parole, ha infranto il regolamento non mantenendo le dovute distanze dalla moglie e avvinghiandosi a lei.

Alfonso Signorini squalifica il gieffino e Soleil Sorge, indignata da questa scena e dalla sua scelta, porta innervosita la valigia ad Alex.

La coppia si allontana dalla Casa senza salutare gli altri inquilini e dicono finalmente ciao al reality show.

Soleil, inizialmente innervosita, appena aver visto andar via l’attore, si allontana e Katia Ricciarelli le va vicino per tirarla su di morale. La gieffina inizia a piangere ed inizia ad essere in crisi: non sa se restare o meno.

Conclusa la puntata, i concorrenti non hanno perso tempo nel commentare la serata e soprattutto la scelta di Alex Belli e tra questi c’è anche Katia.

Quest’ultima ha stretto un ottimo legame con la Sorge durante gli ultimi giorni, ma le volta le spalle.

Davide Silvestri ha fatto notare alla Ricciarelli che tutta questa storia nata all’interno del GF Vip ha fatto comodo sia ad Alex che a Soleil. Entrambi hanno giocato e ne hanno approfittato per emergere tra i concorrenti e la cantante conferma annuendo.

“Ah questo senz’altro, però, ad un certo punto casca il palco” esclama Katia che lancia una frecciatina alla gieffina.

Katia Ricciarelli volta le spalle a Soleil Sorge? Sembrerebbe proprio di sì. Oltre ad aver sparlato di Alex Belli, non ha perso tempo nell’offendere anche la concorrente.

Molto probabilmente, in settimana potremmo vedere un confronto tra le due, nel mentre non ci resta che continuare a seguire il day time del GF Vip