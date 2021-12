Romina Power ieri e oggi: bellezza senza tempo

Romina Power oggi è ancora bellissima, così come lo era da giovane. Non solo cantante di successo ma anche mamma amorevole e donna impegnata

Fascino e bravura: una bellezza che fa sognare. Romina Power è un’icona dello spettacolo italiano. Il suo carisma e la grande bravura l’hanno fatta amare dal pubblico ormai da tantissimi anni. E senza trascurare un fascino magnetico, che è anche oggi è rimato praticamente intatto. Vero che la associamo alla storica coppia (in arte come nella vita) con Al Bano, ma anche da sola Romina ha saputo farsi conoscere.

Non solo per le doti artistiche, ma anche per quelle umane, con grande attenzione sui temi sociali. Da molti anni, ormai, non è più la moglie di Al Bano, ma a sorpresa i due si sono riavvicinati dal punto di vista lavorativo per continuare a cantare insieme. Rivederli insieme sul palco ha fatto un certo effetto, ma dal punto di vista sentimentale non c’è stato nulla.

Leggi anche – “Vergognatevi”: Romina Power non ce la fa più, durissimo sfogo

Entrambi, del resto, risultano essere single. A Romina, probabilmente, oggi interessano altre faccende: soprattutto per aiutare i più deboli. Eppure, questa meravigliosa signora è davvero bella. Nata nel 1951, oggi ha 66 anni e un fascino naturale senza ritocchi estetici. Nata a Los Angeles, Romina si mostra per quello che è: qualche chilo in più portato con naturalezza e spontaneità e una bellezza che non lascia indifferenti.

Romina Power, anche oggi è stupenda: ma da giovane la sua bellezza è sconcertante

Leggi anche – Albano abbracciato a Loredana Lecciso: la risposta di Romina Power è sorprendente

Lei è la figlia del grande attore Tyrone Power, e nel 1970 ha sposato Al Bano in un matrimonio entrato nella storia. La carriera della cantante è iniziata prestisissimo, visto che ha cominciato quando aveva appena 13 anni in un ruolo nel cinema di Hollywood. Addirittura, la prima volta che è apparsa sullo schermo aveva appena 4 anni. Dal cinema alla musica per un carriera splendida e una bellezza, da giovane, fenomenale.