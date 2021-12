Michelle Hunziker, clamorosa indiscrezione sul suo futuro

Michelle Hunziker e le clamorose indiscrezioni sul suo futuro televisivo

Michelle Hunziker è una delle conduttrice più rinomate della televisione italiana. Con il suo look acqua e sapone e il suo fare simpatico e solare, riesce a conquistare telespettatori di tutte le età.

Adesso, la conduttrice si sta occupando di All together now – La musica è cambiata, programma musicale organizzato in tre fasi in cui i cantanti si esibiscono davanti a cento giudici famosi o meno.

Il format, però, è alle fasi finali, infatti questo 19 dicembre sarà eletto il vincitore tra i giovani talenti.

Michelle Hunziker concluderà questa esperienza, ma ha già delle idee per il futuro e la clamorosa indiscrezione esce allo scoperto.

Vediamo di cosa si occuperà l’amatissima conduttrice

Michelle Hunziker rivela la clamorosa indiscrezione sul suo futuro televisivo

Michelle Hunziker si sta preparando per la finale di All together now ed ha già rivelato di cosa si vorrà occupare nel suo futuro televisivo.

Qualche mese fa, infatti, la conduttrice ha confessato che prenderà parte al cast di Lol – Chi ride è fuori nella versione tedesca.

L’indiscrezione arriva tramite il suo profilo Instagram e sembra che le registrazioni del format siano già iniziate da tempo.

Leggi anche –> Il dramma di Michelle Hunziker: “Un incubo durato 5 anni”

Questo, però, non sarà l’unico impegno di Michelle nei prossimi mesi. Pare che la showgirl stia per realizzare un suo sogno nel cassetto.

Qualche anno fa, la Hunziker iniziò una nuova esperienza a teatro: è sbarcata sui palchi di tutta Italia con lo spettacolo Mi scappa da ridere che ha avuto un grande successo.

Bibi Ballandi, produttore teatrale, dopo aver visto gli ottimi risultati, ha deciso di voler trasformare lo spettacolo in un programma televisivo.

Purtroppo è venuto a mancare poco tempo dopo e il progetto è stato accantonato. Adesso, però, TvBlog anticipa che Michelle Hunziker sia pronta ad occuparsene.

Non è ancora arrivata la notizia ufficiale dalla Mediaset, ma le clamorose indiscrezioni sono già uscite allo scoperto.

La Hunziker condurrà il programma tutta da sola e le registrazioni sul palco dovrebbero partire da gennaio.

Lo show verrà mandato in onda durante la prossima primavera e la conduttrice non vede l’ora.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, confessione inedita sul divorzio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Il nuovo programma prenderà il posto dell’appuntamento serale del Grande Fratello Vip il giovedì sera.

Il programma di Alfonso Signorini cambierà i giorni del doppio appuntamento: le puntate saranno il lunedì e il giovedì fino alla finale del 14 marzo.

Sarà proprio in quel momento che Michelle Hunziker tornerà in prima serata, anche se le clamorose indiscrezioni non sono ancora state confermate dalla Mediaset.

Il pubblico sta già fremendo all’idea di vedere un programma condotto totalmente da Michelle Hunziker e anche la presentatrice non vede l’ora di iniziare!