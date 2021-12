Mauro Berardi, ex Barbara D’Urso: un grande amore coronato da due figli

By

Su Instagram Barbara D’Urso ha pubblicato una foto in cui è presente con i suoi amatissimi figli nati dalla relazione con Mauro Berardi

Barbara d’Urso è una delle regine incontrastate della tv, anche se ultimamente ha dovuto fare i conti con alcuni “tagli” e pressioni negative attorno ai suoi programmi, che non a caso sono stati ridimensionati. Tuttavia, “Barbarella” prosegue dritta per la sua strada aspettando che il momento difficile passi. E non tutti sanno che la bella “Carmelita”, nonostante i suoi 60 anni suonati, sia ancora affascinante e molto desiderata.

Lei tiene molto riserbo sulla sua vita privata, e non a caso risulta essere single. Spesso, chi prova ad attribuirle qualche flirt non riesce a far centro. Seppur qualcosa accade, lei è brava a tenere tutto nascosto. Di certo, Barbara ha due figli che adora: si tratta di Giammauro ed Emanuele, che sono ormai grandi e nati dalla relazione con Mauro Berardi.

Leggi anche – Clamorosa decisione di Mediaset: cambia tutto per Barbara D’Urso e Federica Panicucci

Barbara d’Urso e il grande amore con l’ex marito Mauro Berardi

In qualche occasione la presentatrice ha pubblicato sui social (in particolare Instagram) foto d’annata di lei con i due ragazzi. Immagini che hanno conquistato i followers, inteneriti dall’effetto “sbiadito” delle foto e dall’amore per Barbara nei confronti dei suoi ragazzi. E del resto, quella con Mauro Berardi è stata una grande storia d’amore. I due figli sono nati a due anni di distanza: uno nel 1986 e l’altro nel 1988.

Leggi anche – Barbara D’Urso senza trucco: la foto che nessuno ha mai visto

E si, parliamo davvero di molto tempo fa. Giammauro è un medico e lavora a Roma, mentre Emanuele lavora nello spettacolo come videomaker e fotografo. Quest’ultimo è famoso per essere fidanzato (anche attualmente) con la modella Andrea Lehotska, che ha partecipato all’Isola dei Famosi, edizione numero 9.