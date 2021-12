Delia Duran smascherata dopo il GF Vip: spuntano gli audio dell’amante

Delia Duran, dopo il confronto al Grande Fratello Vip con Alex Belli, è stata smascherata dal suo amante sui social che ha scelto di pubblicare i loro audio privati.

Delia Duran, pur non essendo stata scelta da Alfonso Signorini come una delle sue concorrenti per questa sesta edizione del GF Vip, è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del programma.

Nelle scorse ore, in particolar modo, l’attrice è entrata nella casa più spiata d’Italia, dopo la pubblicazione di alcune foto rubate che la immortalano mentre bacia un altro uomo, per un confronto con Alex Belli. Delia era entrata a gamba tesa, affermando di essere arrivata al limite degli atteggiamenti di lui e che avrebbe terminato la loro relazione. Dopo il confronto, però, i due sembrerebbero volerci riprovare e dare una nuova chance alla loro relazione.

Dopo la fine della puntata, però, è arrivato un nuovo colpo di scena che cambia ogni cosa. In quanto Carlo Cuozzo, il ragazzo immortalato al fianco della Duran, ha pubblicato alcuni audio privati che ha ricevuto proprio da lei poco prima del confronto con Alex Belli al GF Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, i vipponi giocano a carte scoperte: chi resta e chi va via

GF Vip, Delia Duran smascherata: Carlo Cuozzo pubblica gli audio privati

Carlo Cuozzo, sul suo profilo Instagram, ha messo in guardia Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip affermando che sua moglie Delia è già stata sua e lo sarà ancora una volta.

L’amante della Duran non si è limitato soltanto a parlare e a pubblicare stories frecciatine sui social, ma anche pubblicato gli audio privati di Delia in cui le ammette che in puntata non solo avrebbe concluso la storia con suo marito, a causa dell’eccessivo avvicinamento con Soleil Sorge, ma anche che le foto rubate non erano un gossip costruito ad arte per farlo ingelosire in quanto avrebbe davvero una relazione con lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli squalificato al GF Vip: il gesto non passa inosservato

“Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta“ esordisce così Delia nell’audio che ha inviato a Carlo prima della diretta del Grande Fratello Vip. “Dirò che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bi**h” ha poi proseguito ed in fondo a questo articolo potete ascoltare il tutto detto dalla sua voce. “Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero eh“ ha poi concluso, ammettendo di essere arrivata al limite di questa situazione anche se poi ha scelto di uscire dal programma con Alex.

Carlo, il ragazzo paparazzato con Delia, pubblica questo su Instagram #GFVIP pic.twitter.com/JAXzAk8Z4V — (@AEFFE___) December 14, 2021

Delia Duran è stata smascherata dopo il GF Vip: come replicherà di fronte a tutto questo?