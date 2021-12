Clamoroso ritorno di fiamma per la coppia vip? Il gossip impazza

Un incredibile e inaspettato ritorno di fiamma per una delle coppie vip più famose fa impazzare il gossip di questi ultimi giorni: le novità

Una “storica” e sempre chiacchierata coppia vip torna a far parlare di sè? Possibile, anche se non stanno più insieme da molti anni, il loro ricorda riecheggia spesso nei corridoi del gossip. Tanto che oggi si torna a parlare perfino di un loro clamoroso riavvicinamento. Il tutto è nato perché lei, bellissima e molto desiderata, è ancora single dopo circa due anni. Lo scorso anno l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip e tutti pensavano che potesse essere una sorta di trampolino di lancio per un nuovo amore.

Invece non è stato così: a 41 anni e mamma di un figlio (avuto proprio con l’ex di cui sopra) lei è ancora single. O almeno così risulta. Eppure, come si legge sul magazine “Vero“, ci sarebbe un incredibile ravvicinamento con l’ex marito. Ebbene sì, la coppia in questione era convolata a nozze, ma poi è arrivata la separazione. E a quanto pare sarebbe lui ora deciso a riconquistare l’ex moglie.

La super coppia vip torna insieme? Scoppia di nuovo il gossip

Loro figlio si chiama Nathan Falco e la famosa coppia gossip in questione è quella formata (una volta) da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’ex manager di Formula 1 sarebbe deciso a riconquistare la donna che lo ha reso padre per la seconda volta, ma lei ha sempre smentito i gossip che circolavano già negli scorsi mesi. Lei ha sempre parlato che con l’ex marito è rimasta stima reciproca e un sereno affetto.

Del resto le loro vite non hanno potuto prendere strade così lontane, in quanto hanno un figlio. Tuttavia, non sembra che da parte di Elisabetta ci sia la voglia di tornare. Sarebbe Briatore, invece, intenzionato alla grande riappacificazione. Si sarebbe riavvicinato all’ex moglie. Riuscirà nell’intento di far riaccendere una passione che sembra sopita da anni?