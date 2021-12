GF Vip datytime del 14/12/21: la gieffina affronta la sua più grande paura e crolla

Al GF Vip la gieffina non ha retto il colpo ed è stata costretta ad affrontare il suo più grande dolore nella Casa.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un daytime rovente, trasmesso subito dopo la diretta di ieri sera che ha visto non solo l’abbandono di alcuni concorrenti che non hanno accettato il prolungamento, ma anche la squalifica di Alex Belli, che è stato gentilmente invitato alla porta dopo aver violato le distanze di sicurezza con sua moglie Delia Duran.

Soleil Sorge è distrutta dopo l’addio di lui, in quanto è riuscita a realizzare che purtroppo con lei non c’è stata molta sincerità. Tant’è che tutti i suoi compagni di viaggio si sono schierati dalla sua parte e lei in confessionale ha ammesso che è stato tutto molto incoerente e che ogni suo dubbio però è stato finalmente risolto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto notare che l’uomo innamorato era lui ed è lo stesso che si è spinto oltre. Per Gianmaria Antinolfi, invece, come ha rivelato durante il suo confessionale, l’unica vittima di tutta questa storia è Delia Duran, che ha guardato il tutto da casa.

Soleil Sorge crolla al GF Vip: la confessione spiazza

Delia Duran ieri ha avuto l’occasione di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip per lasciare suo marito Alex Belli, ma dopo averlo incontrato e qualche dubbio iniziale sembrerebbe aver cambiato idea. Tant’è che si è scagliata anche contro Soleil Sorge, che non ha affatto apprezzato, insultandola.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è intromessa nel loro confronto, portando all’ex stella di Centovetrine la sua valigia, ricordandogli che non c’è soltanto la porta rossa per abbandonare il programma ma anche le uscite di sicurezza, ribadendo che lei non lo vuole a differenza di quanto crede la moglie di lui.

Manila Nazzaro in confessionale ha ammesso che secondo lei Alex Belli, abbandonando il programma insieme a sua moglie, ha fatto l’unica cosa che poteva fare per recuperare il loro rapporto. Anche se quest’ultimo ha provato anche a chiarire con Soleil accanto a sua moglie, che non ha affatto gradito la sua estrema vicinanza con lei, ammettendo anche di aver visto che ha visto strani movimenti sotto le coperte che hanno lasciato decisamente poco spazio all’immaginazione e, colpo di scena, lui non ha affatto negato.

Soleil ha ammesso di essere molto delusa e di aver vissuto ancora una volta la sua ennesima paura. Quale? Quella di non potersi fidare di nessuno. Purtroppo è rimasta scottata da quest’esperienza. Tant’è che deve ancora comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire o meno con la sua avventura al Grande Fratello Vip.