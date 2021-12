Uomini e Donne puntata 14/12/2021, lacrime in studio: storica dama lascia il programma

A Uomini e Donne non sono mancate le lacrime in studio. La storica dama del Trono Over ha detto addio al programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo, mostrando ai telespettatori di canale 5 il percorso della tronista Roberta Giusti.

Roberta è uscita con entrambi i suoi corteggiatori. Con Luca ci sono state alcune incomprensioni, mentre con Samuele le cose sono andate piuttosto bene. Il corteggiatore, in occasione del suo compleanno, le ha organizzato una sorpresa, facendole trovare una stanza piena di palloncini con tanto di torta di compleanno e regalo.

La tronista è rimasta senza parole, così come l’altro corteggiatore una volta vista la clip. Luca, a tal proposito, le ha scritto una lettera molto forte che fa leggere a Maria. Dopo che la padrona di casa ha letto la lettera in questione, dove racconta il suo passato difficile, lui e Roberta si abbandonano in un tenero abbraccio, ma purtroppo la puntata prenda una piega inaspettata in quanto entrambi i corteggiatori sono stufi di aspettare una scelta, ma lei non si sente ancora pronta a finisce con il litigare con Luca.

Entrambi abbandonano gli studi. Lei va da Andrea Nicole, delusa dall’atteggiamento di Ciprian, mentre lui per conto suo. Maria chiama al centro dello studio i protagonisti del Trono Over.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, i nodi vengono al pettine: spunta la verità sui tradimenti di lui

Isabella Ricci lascia Uomini e Donne: il suo messaggio emoziona

Al centro dello studio c’è Biagio. Il cavaliere settimana scorsa si era rifiutato, dopo aver avuto un rapporto intimo, l’esclusiva alla signora Bernarda, ci ha ripensato e vuole conoscere soltanto lei, ma ormai è troppo tardi e per la dama non c’è niente da fare.

Bernarda ha scelto di chiudere anche la conoscenza con Andrea perchè non si sente presa da lui. Biagio, invece, continua a frequentare Luana con cui non è ancora uscito mentre con la signora Adriana non andrà oltre l’amicizia perché lei non ha sentito quella carica giusta per trasformare il loro rapporto in qualcosa di più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Crisi superata per l’amatissima coppia di Uomini e Donne, tutto vero

Da conoscenze finite male si passa ad una conclusasi nel migliore dei modi. Parliamo di Isabella e Fabio. La nemica di Gemma Galgani ha annunciato di lasciare il programma insieme al cavaliere. Tra i due è nato uno splendido sentimento che vogliono viversi nella vita reale, lontano dalle telecamere.

Nell’annunciare tale scelta, la dama si è commossa e non solo per il sentimento che prova nei confronti di quello che è diventato il suo uomo ma anche perché non avrebbe mai creduto di provare un sentimento così forte all’interno degli studi Elios di Roma, ma è successo e trionfanti abbandonano il programma insieme.