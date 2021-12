Dimmi su quale dito porti un anello e ti dirò come affronti le difficoltà con questo divertente test

Quando ci troviamo difronte ad una scelta, emergono dei lati della nostra personalità. Guardiamo l’estetica, ragioniamo attentamente e osserviamo anche le nostre paure e soprattutto i fastidi.

La nostra scelta è sia di tipo conscio, ma anche inconscio e questo ti permette di comprendere meglio come funziona la tua mente.

Con il test dell’anello puoi scoprire come affronti le avversità dicendoci su quale dito della tua mano porteresti o porti questo accessorio. Alla fine si tratta di una scelta che può rivelare grandi cose sul nostro carattere.

Iniziamo il test!

Test dell’anello: dimmi su quale dito porti questo accessorio e ti dirò come affronti le difficoltà

Che tu sia un tipo che ama o odia gli anelli, sei nel posto giusto. Cerca di focalizzare su quale dito della tua mano indosseresti questo accessorio.

La risposta corrispondente alla tua scelta rivela come affronti gli ostacoli.

Che abbia inizio il divertimento!

1) Pollice

Sei una persona che ha un carattere molto forte. Hai una grande energia che travolge tutti quelli che ti circondano e sei un tipo istintivo.

Inoltre, hai un animo anticonformista e delle volte fin troppo polemico.

Nonostante tu ti consideri un tipo indipendente che ama la propria libertà, sei anche pronto a buttarti e a fare grandi salti nel vuoto per amore.

Cerca di lasciarti andare più facilmente.

2) Indice

Tu sei una persona che ha grandi ambizioni soprattutto nell’ambiente del lavoro. Non hai assolutamente paura nell’apparire e nell’esporti; proprio per questo sei un leader nato.

Sai cosa vuoi e come ottenerlo in modo efficacie e veloce.

Occhio però, perché delle volti risulti una “maestrina” e i tuoi amici non ti sopportano più. Rilassati e ricordati che errare è umano.

3) Medio

Se hai fatto questa scelta, significa che sei una persona determinata e i tuoi obbiettivi sono la tua priorità.

Tu non ami litigare, ma piuttosto preferisci discutere con calma e tranquillità delle tue idee e pareri.

Ti piace stare al centro dell’attenzione, ma stai attento, perché delle volte tendi ad esagerare senza rendertene conto.

4) Anulare

Questo dito vene chiamato dagli inglese proprio “The ring finger“, il dito dell’anello.

Sappiamo che in molte culture, l’anello sull’anulare significa impegno.

Sia che tua sia fidanzato o meno, scegli sempre questo dito quando indossi un anello e ciò rivela che sei una persona molto romantica.

Sei fedele, generosa e ami l’amore, ma stai attenta! Delle volte risulti un po’ troppo possessiva: cerca di lasciar andare di più la corda.

5) Mignolo

La scelta del mignolo rivela che sei una persona molto empatica. Sei capace di entrare in sintonia con gli altri e riesci ad intuire anche i loro stati d’animo solo guardandoli.

E’ difficile ingannarti e proprio per questo delle volte ti insospettisci senza un reale motivo.

La routine ti annoia profondamente e piuttosto preferisci vivere un’avventura diversa ogni giorno