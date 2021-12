“Lo indosso tutti i giorni”: il segreto di bellezza della star del cinema

Le star del mondo dello spettacolo saranno anche capricciose a volte, ma in tanti casi hanno l’occhio lungo! Sono proprio le stelle del cinema a conoscere tutti i trucchi inerenti la bellezza, soprattutto quelli più inaspettati. Tra saloni di bellezza, creme, profumi e trattamenti, non può mancare il più efficace nel 2021!

A volte prendersi cura di sé, come fanno le star è fonte di pregiudizio. Infatti, spesso capita di giudicare chi compie dei gesti di cura verso il proprio corpo come un personaggio fin troppo vanitoso. In realtà è tanto antico quanto vero il detto “mens sana in corpore sano”, quindi dedicare del tempo per la cura dell’aspetto esteriore non significa apparire, ma compiere un gesto d’amore. Certo è che se si pensa soltanto a quello, è chiara l’esagerazione, ma a volte prendere le dovute accortezze fa scansare anche possibili problemi di salute. Ecco il trucco della vip più amata di sempre.

Di stranezze il mondo ne è zeppo, ma questa della star del cinema spiazza, perché nessuno se la sarebbe mai aspettata! La bellezza fa fare sacrifici, e sono molti coloro che compiono ossessivamente dei rituali di bellezza particolarissimi. Ognuno ha le sue esigenze e i suoi metodi, il suo ti sbalordirà per la semplicità!

Ma non è il solo personaggio del mondo dello spettacolo a stupire. Ad esempio, sai che il campione del Manchester United soffre di un disturbo sconosciuto alla maggior parte degli ammiratori sparsi per il globo? Si tratta di una caratteristica che ha sconvolto tanto i fan, quanto i compagni di squadra appena se ne sono resi conto.

Insomma, salta sempre qualcosa di nuovo e inedito, come il segreto di bellezza della star più bella di Hollywood.

La stranezza inaspettata della star del cinema

Come se non bastasse esistono anche delle paure assurde, come la fobia dell’attrice di film horror per delle piante, incredibile motivazione! Ogni persona ha le sue ragioni per avere dei timori, per traumi e cattive esperienze mai superate, insomma chiunque ha sofferto delle difficoltà e non è immune a sentimenti del genere. Tra le particolarità, c’è chi per paura di danneggiare sé stessa, è letteralmente ossessionata dalla protezione! Ecco di chi si sta parlando.

Si tratta della talentuosa e unica Jessica Alba! E’ una delle attrici di Hollywood che ha incantato i fan che la ammirano da sempre anche per la sua evidente bellezza, frutto sia dei geni, che di una cura mirata per valorizzare i suoi tratti latino americani.

Infatti, l’attrice seppur statunitense ha delle origini messicane che la rendono una star molto ambita, e che ci tiene a curare più di qualsiasi altra cosa la propria pelle. Di carnagione olivastra ha la tendenza ad abbronzarsi con facilità, ma per evitare di fare dei danni irreparabili prende i giusti ripari.

E’ ossessionata dalla protezione dai raggi solari! Ecco il gesto che compie in modo palese e che non riesce a contenere.

Il sole a causa dell’inquinamento è diventato sempre più aggressivo, finendo per essere pericoloso per chiunque, non soltanto per tutte quelle persone con la carnagione chiara. Avere la pelle sensibile è un grande problema quando i raggi causano ustioni e macchiano la pelle, ma non solo.

Proprio per tutte queste caratteristiche anche per una carnagione color caramello come quella di Jessica Alba bisogna fare degli accorgimenti. Osservando il suo profilo Instagram si può notare la sua ossessione per i cappelli nelle foto postate, il motivo? Li indossa in tantissime occasioni all’aperto!

Il suo più grande segreto di bellezza è proteggere la carnagione da danni irrimediabili, ecco come preserva la naturalezza del viso che sbuca letteralmente lo schermo dei film nei quali recita.

Chi l’avrebbe mai detto che un gesto così semplice, è quello più efficace visto i tempi che corrono nel 2021!