Razzismo a Buckingham Palace: ecco con chi ce l’aveva Meghan

Dagli Stati Uniti arrivano alcune discrezioni sul nome del colpevole di atti razzisti nei confronti di Meghan Markle: ecco di chi si tratta

Il 7 marzo 2020 è una data che difficilmente i membri della Royal Family britannica dimenticheranno. In quel giorno, infatti, Meghan Markle ha parlato per la prima volta dei motivi che hanno spinto i Sussex a lasciare la Gran Bretagna. L’intervista concessa ad Oprah Winfrey, è stata girata per intero nella residenza statunitense di Harry e Meghan.

Dopo aver lasciato il Regno Unito, la coppia si è trasferita inizialmente in Canada. Poi, con l’arrivo della pandemia, per questioni legate alla privacy, i Duchi di Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito, un quartiere residenziale molto lussuoso, abitato soprattutto da stelle di Hollywood, ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Nel corso dell’intervista, Meghan ha puntato il dito nei confronti di un membro della famiglia del marito, colpevole di aver pronunciato frasi razziste nei suoi confronti. Queste frasi avrebbero convinto l’ex attrice statunitense a lasciare l’Inghilterra, con il benestare di Harry. Anche se molti inglesi sono convinti che il figlio di Diana sia stato plagiato dalla moglie.

Meghan Markle non ha mai fatto il nome del presunto razzista. Alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti ci permettono di dare un volto a quella persona. Scopriamo insieme di chi si tratta. Questa vicenda è destinata ad accendere nuovamente le luci dei riflettori sulla Royal Family, ancora una volta nel mirino della stampa di tutto il mondo.

Razzismo nei confronti di Meghan, è Carlo il colpevole?

Nel corso di un’intervista del 2020, Meghan Markle aveva dichiarato che qualcuno fosse preoccupato per il colore della pelle di Archie, il primogenito dei Sussex, nato il 6 maggio 2019. Il presunto colpevole sarebbe Carlo d’Inghilterra, padre di Harry e suocero di Meghan. Nel corso dell’intervista, l’ex attrice statunitense non volle fare il nome perché avrebbe scatenato “gravi conseguenze” all’interno della Royal Family.

Dopo mesi di speculazioni, il giornalista statunitense Christopher Andersen ha fatto il nome del Principe Carlo all’interno del libro Brothers and Wives: all’interno della vita privata di William, Kate, Harry e Meghan. Pare che la fonte arrivi direttamente da Buckingham Palace. La frase incriminata sarebbe stata pronunciata il 27 novembre 2017, giorno dell’annuncio delle nozze di Harry e Meghan.

Secondo Andersen, il Principe Carlo avrebbe chiesto a Camilla come sarebbero stati i figli dei Sussex, ottenendo una risposta positiva da parte della moglie. Poi Carlo avrebbe aggiunto la frase denunciata dall’ex protagonista della serie tv Suits: “Voglio dire, come pensi che possa essere la carnagione dei loro figli?”.

Carlo avrebbe fatto la stessa domanda anche ad Harry, ma pare fosse una semplice curiosità e non una frase con un intento razzista. Andersen accusa alcuni consulenti di palazzo di aver enfatizzato troppo quella frase, che avrebbe fatto infuriare Meghan proprio perché posta in modo sbagliato. Qualora fosse davvero così, ci sarebbero i presupposti per una pace tra le due fazioni in futuro?