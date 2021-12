Alex Belli massacrato dopo l’esibizione al Grande Fratello Vip

By

Alex Belli si è esibito ieri sera al Grande Fratello Vip con una performance che è diventata subito virale soprattutto per i commenti ironici

Il protagonista indiscusso di questa fase del Grande Fratello Vip è indubbiamente Alex Belli. La sua uscita dalla casa lunedì per provare a riavvicinarsi alla moglie Delia Duran è stata il centro della puntata, ma non è solo per le vicende amorose che lui fa parlare di sé.

Prime delle varie sfuriate riguardo la situazione dentro la casa con Soleil e fuori da essa con la moglie, l’ex attore di Cento Vetrine ha voluto mostrare ai compagni di reality le sue doti artistiche e canore. Ne è venuta fuori un’esibizione al piano che ha lasciato di stucco gli altri inquilini. Il video dell’esibizione è diventato presto virale e ha iniziato a girare sui social, soprattutto per vedere le reazioni degli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip: l’esibizione di Alex Belli fa impazzire i social

Tra queste quella di Montano che ha massacrato Belli senza esitazione. Ma molti commenti sono arrivati anche da fuori la casa, e soprattutto da parte di ex concorrenti: come Giulia Salemi, che anche lei ha preso in giro Alex. La Salemi, che è conduttrice del GF Vip Party con Gaia Zorzi ha anche condiviso il video mettendo un simpatico messaggio: “Bellissima la Corrida che è tornata su Canale 5”, ha scritto.

Prese in giro per Belli sono arrivate anche da un altro concorrente: Andrea Zelletta ha ironizzato sulla sua tentata “fuga”, fermata dalla porta rossa chiusa. “Ce ne sono altre 28 sempre aperte”, ha sottolineato l’ex protagonista della scorsa edizione.

Bellissima La Corrida che è tornata in onda su canale 5 🤣 #GFVIPParty #gfvip pic.twitter.com/hD2anYTns8 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) December 12, 2021