Da Miss Italia a Uomini e Donne: ecco com’è e cosa fa oggi

L’ex Miss Italia sogna in grande, e si dirige lungo la via per raggiungere tutti i suoi obiettivi! Uomini e Donne è stato senza dubbio un percorso che le ha donato tanto, infatti è proprio qui che ne ha coronato uno molto importante. Lavoro, amore e vita quotidiana si intrecciano, e fino ad oggi si impegna molto per continuare a brillare nel mondo dello spettacolo.

L’ex concorrente di Miss Italia e Uomini e Donne ha deciso che niente e nessuno può fermarla! Vivere di sogni non è l’unica cosa da fare, ma senza dubbio lavorare sodo per raggiungerli nonostante tutti i sacrifici da fare, è la cosa più giusta perché prima o poi ripaga sempre. Nel suo caso, è riuscita ad andare molto lontano! Ancora dovrà impegnarsi a fondo, ma non molla mai, anzi ha aggiunto un altro importante obiettivo.

L’ex concorrente di Miss Italia è un esempio di costanza e impegno da seguire. A volte, si pensa che i grandi risultati si raggiungano con poco. In realtà, sembra facile, ma solo in apparenza. Per grandi sogni ci vogliono grandi sacrifici, e dal suo esempio si può imparare molto. Il piccolo schermo la adora, non c’è alcun dubbio visto il suo successo a Uomini e Donne.

Inoltre, attualmente è lo stesso dating show più seguito che fornisce delle news interessanti. L’ultima ha che fare con una presunta separazione, ma in realtà le cose non sono andate così. La coppia in crisi non si dice addio! Gli amatissimi protagonisti che hanno fatto appassionare i telespettatori continuano a stare insieme, nonostante le grandi difficoltà rivelate nei social media di entrambi.

Torna il sereno per loro, ma non solo. Anche per l’ex Miss ci sono delle grandissime novità. La riconoscete?

Ex Miss Italia spopola in giro per il mondo!

La Miss in questione non è stata l’unica a convolare a nozze. Di recente, un’ex vincitrice di Miss Italia si è sposata in gran segreto, insomma ci sono sempre più novità imperdibili. La reginetta di bellezza di oggi è l’unica e bellissima Clarissa Marchese! E’ stata la vincitrice di Miss Italia nel 2014, anno nel quale ha soffiato la corona del titolo, all’influencer più amata, anch’ella concorrente del concorso, Giulia Salemi. Inoltre, come se non bastasse, anche Uomini e Donne è stato un programma che l’ha accolta con piacere. Soprattutto è stata una tronista molto amata, anche per la storia d’amore di cui è stata protagonista. Federico Gregucci è il compagno che è stato al suo fianco nel format di canale 5, ma tutt’ora non la lascia un secondo! Ecco com’è diventata oggi la Miss più amata, è volata lontano!

Clarissa Marchese vince Miss Italia nel 2014, e successivamente approdando a Uomini e Donne incontra Federico Gregucci, l’uomo della sua vita. Lei però prima dei programmi in questione, aveva già messo a frutto le sue abilità.

Siciliana doc, nasce ad Agrigento nel 1994, dove studia danza per circa 10 anni, sognando di vivere negli States grazie ai racconti della madre, la quale ha vissuto proprio lì. Con i sogni nel cassetto, ha deciso di impegnarsi al massimo per raggiungere grandi risultati.

Tra gli impegni per diventare una protagonista del mondo dello spettacolo, si iscrive anche all’Università di Parma dove studia per diventare una logopedista. Ma da Miss Italia, fino a Uomini e Donne, si aprono altre strade.

Insieme al compagno, Federico Gregucci, figlio di un allenatore di calcio, partono per gli Stati Uniti, infatti vivono a Miami. Anche lui sogna in grande, vuole diventare un allenatore di un certo livello, e ci sta provando. Le sorprese non finiscono qui, perché nel 2019 si sposano, ma è nel 2020 che un altro incredibile sogno si avvera: nasce la piccola Arya!

L’amore per la figlia li rende sempre più uniti! Nonostante la lontananza con il resto della famiglia, entrambi si impegnano al massimo per raggiungere i loro sogni, e danno tutto l’amore possibile allo loro gioia più grande.