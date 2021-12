Sabrina Salerno si racconta a cuore aperto: la confessione spiazzante

Sabrina Salerno è una showgirl e cantante divenuta famosa negli anni Ottanta. Adesso sta partecipando a Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci.

Durante il programma, Sabrina si è potuta raccontare non più solo come una “donna sensuale“, ma anche nelle sue migliaia sfaccettature.

Proprio durante una intervista fatta alla radio, la showgirl fa una confessione spiazzante spazzando via tutti i pregiudizi che il pubblico le ha dato.

Scopriamo insieme cosa ha detto

Sabrina Salerno e la confessione a cuore aperto

Sabrina Salerno è stata ospite a Rai Radio 2 ai microfoni de I Lunatici condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini.

L”intervista parte chiedendo come sta andando la sua esperienza a Ballando con le stelle e come si sente in vista della finale de 18 dicembre.

Sabrina nel format è riuscita a mettersi in gioco e ad uscire dalla sua comfort zone lavorando anche su se stessa e affrontando ogni ostacolo a muso duro.

Leggi anche –> Sabrina Salerno, chi è: età, altezza e il dolore per l’assenza del padre

“Mai avrei pensato potesse essere così” racconta la cantante e continua: “Il ballo ti apre un mondo, ti dà un’altra energia, ti attiva il metabolismo, mangio tantissimo e sono dimagrita un sacco. E’ un programma pazzesco, fisicamente e mentalmente, ti porta ad aprire la tua anima e il tuo cuore agli altri. Sono stata fortunata perché ho un ballerino coreografo con cui mi trovo benissimo, è una esperienza pazzesca”.

La sensualità di Sabrina è stata messa in discussione anche dalla giuria del programma, soprattutto da Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima ha chiesto alla concorrente di uscire dalla corazza di “donna sensuale” e di farsi conoscere per quello che è.

La showgirl, durante l’intervista, ha ammesso che non ha un ottimo rapporto con il suo fisico: “Se sono consapevole della mia bellezza? No, perché ho un rapporto normale con la mia fisicità. Ci sono dei giorni in cui mi piaccio, dei giorni in cui non mi posso guardare neanche allo specchio. La mia fisicità non la vedo come la vedono gli altri, questo è sicuro“.

Leggi anche –> Lacrime a Ballando con le stelle: l’addio che fa male

Ecco che arriva la confessione spiazzante: Sabrina non voleva assolutamente entrare nel mondo dello spettacolo, ma è successo tutto per caso.

“Non volevo fare questo mestiere, è stato tutto molto casuale. Da un concorso di bellezza mi hanno notata, mi hanno fatto fare un provino per la Fininvest in cui fui scelta tra più di mille ragazze… Mi hanno chiamata a fare un programma in prima serata dove dovevo cantare, ballare e presentare e non sapevo fare nessuna di queste tre cose“.

La Salerno da piccolina sognava di fare la psicologa o l’interprete parlamentare, visto che sa parlare inglese, francese, russo e spagnolo.

Come ha vissuto il successo Sabrina Salerno e il momento difficile

Sabrina ha rivelato di non essersi mai lasciata sopraffare dal successo e di aver vissuto tuto sempre con i piedi per terra.

“Sono andata in Spagna, ero al primo posto in classifica. Ero all’aeroporto e c’erano decine di fotografi. Al mio manager dissi che doveva esserci qualche celebrità, visto che c’erano decine di fotografi. Poi ho capito che erano lì per me. Mi si è aperto un mondo. Lì mi sono resa conto di essere diventata veramente famosa. Se ho mai rischiato di montarmi la testa? No, sono sempre rimasta con i piedi per terra. Anche se il successo l’ho ottenuto da giovanissima, quindi è facile sentirsi onnipotente e pensare di potersi permettere tutto. Io questi momenti non li ho mai vissuto, avevo altri problemi” racconta la showgirl.

Leggi anche –> Ballando con le stelle, Milly Carlucci cala l’asso: primo nome per il 2022

La Salerno ha vissuto dei momenti veramente difficili in quel periodo, ma è sempre riuscita a rialzarsi e a combattere con ancora più forza.

“Se c’è stato invece un momento complicato? Tantissime volte ma non ho mai perso il mio centro di gravità permanente. Ho sempre rifiutato le cose facili, i soldi facili, nonostante abbia perso una parte del mio denaro per colpa di un produttore. Ma sono riuscita a ricostruire tutto quello che avevo perso. Ho avuto fortuna ma anche tenacia e forza. Ce l’ho fatta da sola” rivela palesemente toccata la cantante.

Sabrina, inoltre, si confessa e rivela il suo pensiero sulla parità di genere: “Ci sono degli uomini che sono convinti che se una donna si mette un paio di pantaloni aderenti o una minigonna faccia piacere sentirsi rivolgere per strada delle volgarità. Io mi vesto per far piacere a me stessa, in primis. Quindi quando sono per strada e mi sento fischiare o rivolgere delle frasi particolarmente colorite, mi girano parecchio le scatole. Mi infastidisco. Ma come ti permetti? Il limite è come lo dici e cosa dici. Questa è una società ancora molto maschilista. Soprattutto nei Paesi latini“.

Sabrina Salerno è una donna forte che sa il fatto suo. Ha anche delle debolezze, ma ormai sa come gestirle e come andare avanti.

Instanews manda un grande in bocca al lupo alla cantante per la finale di Ballando con le stelle