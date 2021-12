Lacrime a Ballando con le stelle: l’addio che fa male

Senza dubbio con Ballando con le Stelle non si può non ammirare uno spettacolo unico, divertente e colmo di competizione. Le sfide di ballo più famose di sempre di Rai 1 continuano ad incantare il pubblico a casa con dei ballerini mozzafiato. Ci si appassiona alle storie, ma anche ai performer, infatti quando vanno via dispiace più del previsto. L’ultimo addio lascia con l’amaro in bocca.

Le sfide a colpi di passi di danza di Ballando con le Stelle sono tra le competizioni più attese dai telespettatori che seguono la storica trasmissione fin dagli inizi. Milly Carlucci è la conduttrice ormai simbolo del programma, che con la sua professionalità conquista il pubblico da ben 16 anni di messa in onda. Insomma, è un vero successo, ma sono i ballerini i veri protagonisti di ogni anno che mettono in scena puro intrattenimento. Esprimono sé stessi con la danza, nient’altro. Gli addii sono dolorosi, soprattutto questo non sarà facile da superare.

Dopo gli ultimi dolorosi addii, i fan di Ballando con le Stelle stanno sull’attenti! E’ chiaro che il format storico di Rai 1 ha intrattenuto per tantissimo tempo i telespettatori, per cui non rivedere più un beniamino dispiace, ma questa volta si tratta di un vero colpo di scena totalmente inaspettato dati i recenti eventi.

Non finisce qui, perché sono tantissime le novità. La cantante Arisa ha lasciato tutti senza parole per il gesto compiuto, destando non poca sorpresa al pubblico a casa. Infatti, già è stranissimo vederla ballare perché in primis è una cantante, figuriamoci se è brava e se attua un comportamento del genere.

Insomma, le news non cessano di arrivare, ma in questo caso dispiace più del previsto, ecco tutta la verità sull’addio.

Ballando con le Stelle, il colpo di scena inaspettato

Con la trasmissione saltano sempre fuori dei colpi di scena incredibili. L’ultimo retroscena ha cambiato tutto, ma non è il solo. L’addio in questione è molto sofferto perché non si tratta di un personaggio non amato, anzi si tratta proprio di una star del programma. Dopo l’abbandono di Raimondo Todaro per la scuola di Amici di Maria De Filippi, e quello della sua apparente rivale nel mondo della danza, Samanta Togni, anche lei va via. Ecco tutta la verità del suo abbandono.

Si tratta di Sara Di Varia! La ballerina storica del programma ha fatto l’annuncio durante la semifinale, sconvolgendo il pubblico a casa. Nessuno si sarebbe aspettato l’ennesimo abbandono, ma la decisione è stata inevitabile.

Le novità sono arrivate come un fulmine al ciel sereno, dal momento in cui la felicità era al massimo dopo che la figlia ha partecipato al programma nella versione baby, Ballando con te. Tale madre tale figlia, un clamoroso successo.

Le cose però si sono messe diversamente, perché dopo tanti anni di carriera televisiva è arrivato il momento di dire addio. La stella è stata una ballerina formidabile, al fianco di personaggi del mondo dello spettacolo come Ronn Moss, Luigi Mastrangelo, Andrew Howe, Martin Castrogiovanni, Massimiliano Morra, Costantino della Gherlardesca e il calciatore anche suo ex compagno Marco del Vecchio.

Insomma, con il suo talento e la professionalità, oltre che con la passione per la danza, ad ogni edizione è stata in grado di mettere in scena degli spettacolo mozzafiato. Ma non solo.

Si è parlato anche di una certa antipatia per le rivalità con Samanta Togni, ma si è sempre trattato di voci infondate. Adesso, è arrivato il momento di tirare le somme: dice addio al programma che ha lanciato la sua carriera.

Dal 2009 fino ad oggi, la strada è stata ricca di successi, e poi la vittoria del 2019 con il modello svedese Lasse Matberg, è arrivato il momento di voltare pagina per dedicarsi ad altri progetti, come il collega Raimondo Todaro approdato ad Amici di Maria De Filippi nel 2021.